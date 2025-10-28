Die Deutsche Telekom und der Chiphersteller Nvidia wollen einem Medienbericht zufolge gemeinsam ein Rechenzentrum für künstliche Intelligenz (KI) in München bauen. Die Pläne würden im kommenden Monat offiziell vorgestellt, meldete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montagabend unter Berufung auf Insider. Das Projekt habe ein Volumen von mehr als einer Milliarde Euro. Europas größtes Softwarehaus SAP werde die neuen Rechenkapazitäten nutzen. Nvidia ist führend auf dem Markt der für das Training und die Nutzung von KI essenziellen Hochleistungs-Chips.

Die Telekom wollte sich auf SZ-Anfrage nicht äußern. Nvidia und SAP und das deutsche Digitalministerium hätten auf Anfragen nicht unmittelbar reagiert, schreibt Bloomberg. Die Chefs der drei Konzerne, Tim Höttges, Jensen Huang und Christian Klein sowie der deutsche Digitalminister Karsten Wildberger hatten den Insidern zufolge vorgehabt, die Pläne für das Rechenzentrum im kommenden Monat in Berlin vorzustellen.

In Europa wird seit Monaten über den Bau von Rechenzentren diskutiert, um bei KI den Anschluss nicht zu verlieren und sich zugleich unabhängig von US-Unternehmen wie Google, Microsoft, Meta und Open AI zu machen. Der Beratungsfirma Deloitte zufolge muss Deutschland in den kommenden fünf Jahren bis zu 60 Milliarden Euro in KI-Infrastruktur investieren, um wirtschaftlich wettbewerbsfähig zu bleiben. Die großen US-Cloudanbieter Amazon Web Services (AWS), Google und Microsoft stecken allein 2025 jeweils zweistellige Milliardenbeträge in zusätzliche Rechenkapazitäten.

Im Juni hatten Telekom und Nvidia Pläne zum Aufbau einer industriellen KI-Cloud vorgestellt, die voraussichtlich 2026 einsatzbereit sein wird. Dies soll den Bau sogenannter KI-Gigafactorys flankieren, die die schwarz-rote Bundesregierung fördern will. Diese Gigafactorys sind besonders leistungsstarke Rechenzentren, die für das Training von KI benötigt werden. Derzeit läuft die Bewerbungsphase. Auch das Leibniz-Rechenzentrum in Garching hat sich beworben.