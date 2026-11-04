Neben der Hauptfeuerwache in der Münchner Innenstadt steht eine Reihe Polizeiautos, das Team eines Einsatzzugs bespricht die Lage. Die insgesamt 25 Beamten und Beamtinnen sollen an diesem Herbsttag Brennpunkte kontrollieren – den Sendlinger-Tor-Platz und den dahinter liegenden Nußbaumpark. Dort treffen sich sogenannte Randgruppen der Gesellschaft, und über deren Verhalten hatten sich im Frühsommer die Beschwerden von Anwohnern derart gehäuft, dass sich der Stadtrat zu Maßnahmen veranlasst sah: Ende Juli beschloss das Gremium, den Wirkungskreis der einst wegen zunehmender Gewalt- und Drogendelikte im Alten Botanischen Garten ins Leben gerufenen „Taskforce Bahnhofsviertel“ auf diesen Bereich zu erweitern.

Also macht sich der Zugführer Alexander Ertl mit seinen 24 Leuten an die Arbeit. Die Frauen und Männer in den Polizeiautos wissen, worum es in erster Linie geht: Präsenz in der Innenstadt zu zeigen, das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung zu stärken. Gerade am Trambahn-Rondell des Sendlinger-Tor-Platzes kreuzen sich ja die Wege von Passanten mit der dort verweilenden Szene. „Substitutionspatienten, Alkoholiker, Drogenkonsumenten, Obdachlose“, beschreibt Ertl die Klientel, mit der sie es zu tun haben. „Überwiegend Männer, aber nicht nur“, ergänzt er.

Am Einsatzort schwärmen die Beamtinnen und Beamten über das Rondell aus, wo ihre Zielgruppe auf den Bänken hockt: Etwa zwei Dutzend Menschen sind es, die schon zur Mittagszeit begonnen haben, auch diesen sonnigen Tag zu vernebeln. „Wir wissen, dass Leute mit schweren Schicksalen darunter sind. Deshalb versuchen wir immer, mit Fingerspitzengefühl vorzugehen“, erklärt Zugführer Ertl, während seine Polizisten Personalien kontrollieren, Taschen und Rucksäcke durchsuchen, Körper abtasten. Sie suchen nach Waffen, Drogen, gefährlichen Gegenständen; sie überprüfen, ob jemand dabei ist, der vom Kreisverwaltungsreferat ein Aufenthaltsverbot für den Platz bekommen hat und dagegen verstößt.

Manchmal sei die Stimmung aufgeheizt, wenn die Beamten kämen, berichtet Ertl; dann aber meist wegen Streitigkeiten untereinander. An diesem Tag bleibt es weitgehend friedlich, auch später, als die Beamten nebenan im Nußbaumpark kontrollieren. „Vielleicht halten sich die Leute fern, die sonst Ärger gemacht haben“, vermutet er. Die meisten Personen ließen die Maßnahmen jedenfalls einfach über sich ergehen, „und wir lassen sie auch sitzen, wenn sie den Alkohol weglassen und nicht stören“.

Die Bilanz am Ende des Tages: Mehr als 50 Personenkontrollen, mehr als 40 davon werden der Drogenszene zugerechnet, der Rest dem Obdachlosenmilieu. Es gibt eine vorsorgliche Strafanzeige wegen einer Tablette in einem Blister ohne Aufschrift, die noch analysiert werden muss, sowie eine Anzeige wegen einer Ordnungswidrigkeit, weil jemand ein Einhandmesser dabeihat, das er nicht in der Öffentlichkeit mit sich führen dürfte.

„Je mehr sie kontrollieren, desto mehr Straftaten stellen sie auch fest“, sagt Polizeisprecher Tobias Schenk

Man solle sich nicht täuschen lassen, wenn in diesem Jahr rund um den Sendlinger-Tor-Platz trotzdem mehr Verstöße wegen Drogendelikten registriert würden, sagt Polizeisprecher Tobias Schenk: „Betäubungsmittelverstöße sind Kontrolldelikte. Das heißt, je mehr sie kontrollieren, desto mehr Straftaten stellen sie auch fest. Da kommt einfach mehr vom Dunkel- ins Hellfeld.“

Dass sich wegen der repressiven Maßnahmen im Alten Botanischen Garten die Szene in Richtung Nußbaumpark verlagert habe, mag Polizeikommissar Ertl jedenfalls nicht bestätigen. „Das sind andere Gruppen am Alten Botanischen Garten, die treffen sie hier nicht an“, sagt er: „Im Nußbaumpark gab’s auch schon früher immer eine Szene für Drogen- und Alkoholkonsumenten.“ Das liege an den nahen Einrichtungen der Uniklinik für Suchtkranke, erklärt Polizeisprecher Felix Scherr: „Das ist eine Anlaufstelle für Drogenkonsumenten; ein Ort, wo sie sich hinbegeben können und therapeutisch begleitet werden.“

Dass diese Menschen sich danach im Nußbaumpark aufhalten, wo sich auch ein Spielplatz befindet, hatten konservative Kommunalpolitiker im Sommer zum Anlass genommen, stärkere Repressionen zu fordern. Nun steht dort wie im Alten Botanischen Garten ein Videoturm der Polizei zur Überwachung. Zudem sind die Gebüsche zurechtgestutzt worden, es gibt mobile Toiletten, und es wird häufiger gereinigt.

Im Nußbaumpark steht ein Videoturm der Polizei zur Überwachung. Foto: Stephan Rumpf

Im Nußbaumpark „treffen natürlich zwei Welten aufeinander, die Familien mit Kindern und die Suchtkranken“, weiß Ertl: „Aber diese Klientel hält sich in der Regel woanders auf, etwas entfernter“ vom Spielplatz. Wenn alles immer so geordnet aussehe wie an diesem Herbsttag, scheine „ein Miteinander möglich zu sein“, glaubt der Polizist: „Also, dass auch soziale Randgruppen einen Ort haben, an dem sie sich aufhalten können, und trotzdem auch andere Menschen kommen.“

Besonders Frauen gehen ungern an Betrunkenen vorbei zu ihren Autos

Später wird Alexander Ertl seine Leute noch in die umliegenden Tiefgaragen schicken, um auch dort nach dem Rechten zu schauen. Tiefgaragen sind aus vielerlei Gründen ein beliebter Rückzugsort für die Szene. „Das fühlt sich vor allem für Frauen kritisch an, wenn sie abends an betrunkenen Männern vorbei zu ihren Autos gehen müssen“, weiß Ertl: „Deswegen sind die Tiefgaragen immer sehr stark in unsere Kontrollen einbezogen worden.“

Allem Anschein nach haben diese in den vergangenen drei Monaten rund um Sendlinger-Tor-Platz und Nußbaumpark Wirkung gezeigt. Eine Auswertung der Maßnahmen steht noch aus, trotzdem werden die dortigen Aktivitäten von der Polizei demnächst wohl zurückgefahren. Im Sommer ist ja generell mehr los im Freien, im Winter hält sich auch die Drogenszene dort nicht mehr so oft auf – da gibt es dann wieder andere Brennpunkte.