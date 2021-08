Von Stefan Sommer

Als schwarze Punkerin hat man es in Wuppertal nicht leicht. Als schwarze Punkerin, die eine Ratte auf der Schulter trägt, die als Kleinkind aus Kuwait City nach Deutschland fliehen muss, die deutsche Behörden drangsalieren und der eine erzkonservative, muslimische Mutter im Nacken sitzt, hat es man es aber wohl noch schwerer. Nura Habib Omer wächst, ob sie will oder eben nicht, als Geflüchtete im Bergischen Land auf. Zwischen Koran-Schule und einem kalten Land, in dem im Winter Schnee vom Himmel fällt, reißt sie als Teenagerin aus. Sie entscheidet sich freiwillig im Heim zu leben, bis sie mit achtzehn Jahren nach Berlin abhaut.

Nun erscheint ihr zweites Solo-Album "Auf der Suche". Die vierzehn Songs auf der Platte verhandeln diese Phase ihres Lebens, die sie auch zwanzig Jahre später nicht in Ruhe lässt: Ihre Flucht nach Deutschland, das Nicht-Dazugehören in der Schule, ihre Heimkindheit, die Jahre der Funkstille mit ihrer Mutter und die Versöhnung mit ihrer Familie arbeiten sich in den Stücken immer wieder an die Oberfläche. Im Titeltrack "Auf der Suche" wiederholt sie die Zeilen "Frei und allein, auf der Suche nach mir selbst" im Mantra, während ihre Stimme elektronisch immer tiefer und immer und immer tiefer gepitcht absinkt, bis sie selbst im Grummeln verschwunden scheint, so als würde sie, ihre Stimme, sich selbst, ihre Person mit jedem Loop weiter verlieren. Diese Entfremdungserfahrung, die sie als schwarze, bisexuelle Geflüchtete in Deutschland macht, steht im Zentrum des Albums.

Plötzlich geht es um den Mord an George Floyd

Tracks wie "Niemals Stress mit Bullen", die rassistische Polizeigewalt verhandeln, heben die eigenen Beobachtungen dann auf eine Meta-Ebene. Plötzlich geht es nicht mehr nur um Nura selbst, plötzlich geht es um den Mord an George Floyd, plötzlich geht es um den Geflüchteten Oury Jalloh, der unter äußert seltsamen Umständen 2005 in einer Dessauer Polizeiwache ums Leben gekommen ist. Plötzlich geht es um uns alle. Plötzlich geht es um alles. Nura positioniert sich so als feministische, queere Aktivistin in einer Szene, die ihr Engagement auch 2021 nicht durchweg super findet. Und daraus kein Geheimnis macht. Eine Rolle, die ihr aus Wuppertaler Tagen ja bestens bekannt sein könnte.

Nura: "Auf der Suche" (Vertigo Berlin), Konzert verschoben auf 27. März 2022, 19.30 Uhr, Backstage