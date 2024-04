Von Martin Bernstein

Jedes Jahr werden in Deutschland 160 000 Autokennzeichen als gestohlen gemeldet. Allein in München verschwinden durchschnittlich fünf Nummernschilder pro Tag. Jüngst, so berichtet es eine betroffene Anwohnerin, habe es im Stadtteil Neuhausen wieder so eine Diebstahl-Serie gegeben. Doch die Polizei sagt, dass es eine solche Welle gar nicht gebe. Dass die gemeldeten Zahlen seit Jahren relativ gleich blieben. Und dass auch keine Brennpunkte erkennbar seien.