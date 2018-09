21. September 2018, 18:55 Uhr Null acht neun Von Schweden träumen

In München haben die Stadtteilbibliotheken sonntags zu und schließen abends früher als die Supermärkte. Als wären sie beliebige Friseurläden in einem Vorort von Kaiserslautern. Ach, was ließe sich da alles machen!

Kolumne von Johan Schloemann

Neulich war ich in der Stadtbibliothek von Göteborg. Die Metropole der schwedischen Westküste hat gut 500 000 Einwohner - zum Vergleich mit den anderthalb Millionen in München. In der Bücherei in Göteborg ist es nicht nur sehr schön, so dass man praktisch immer hineingehen möchte - luftig, wohlgeordnet, mit skandinavischen Designermöbeln, einem Zeitungslesesaal mit Espressobar und Sonnenterrasse. Nein, das Großartige ist, man kann auch praktisch immer hineingehen. Die Öffnungszeiten in Göteborg bitte ich die hiesigen Kommunalpolitiker jetzt ganz genau zu notieren: Montags bis freitags 9 Uhr bis 21 Uhr. Samstags 10 bis 18 Uhr. Sonntags ebenfalls 10 bis 18 Uhr. Immer.

Im Frühjahr des vergangenen Jahres hat sich die bayerische Kulturmetropole München nach vielem Betteln erweichen lassen, ein paar wenige der 21 Stadtteilbibliotheken samstags von 10 bis 15 Uhr zu öffnen. Seitdem hat sich noch nichts weiter getan: Diese gnädige Samstagsöffnung gibt es nur in Giesing (danke, bei mir um die Ecke), Hasenbergl, Neuhausen, Neuperlach, Pasing und Sendling. Dafür ist dort aber die Bücherei jetzt immer montags ganztägig geschlossen, so als handele es sich um einen Friseurladen in einem Vorort von Kaiserslautern.

Der Grund dafür ist eine katastrophale Personalpolitik, es gibt nicht genug Stellen. Kürzlich erst hat der Dachverband Bibliothek und Information Deutschland wieder mal gefordert, die Büchereien zur kommunalen Pflichtaufgabe zu machen, und moniert, dass die Stadtbüchereien in Dänemark und Schweden "fünfmal mehr Geld zur Verfügung als in Deutschland" haben. Und das, obwohl der Staat in Steuereinnahmen schwimmt.

Büchereien sind kein staubiges Relikt der Gutenberg-Ära, sie sind wichtige, beliebte Refugien und soziale Treffpunkte für alle Altersgruppen und Schichten, sie stellen sich mit diversen Medien und schlauen Apps der Digitalisierung und sind kommerzfreie Integrationsmaschinen im öffentlichen Raum. Die tapferen Macher der Münchner Stadtbibliothek mit Direktor Arne Ackermann an der Spitze orientieren sich durchaus an internationalen Vorbildern, sie renovieren und bauen schöne neue Filialen, sie führen Debatten über die Bibliothek von morgen und haben im Zuge des Umbaus Großes vor für die Zentrale am Gasteig, die dann allerdings auch sonntags aufhaben müsste und abends nicht früher schließen dürfte als die Supermärkte. Auch die Kulturpolitiker und -beamten wissen das eigentlich alles längst - aber sie haben eine zu schwache Lobby im Rat dieser boomenden und zugleich so behäbigen Stadt.