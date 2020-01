Seit Anfang des Jahres gilt auch in München die Bonbonpflicht. Der Einzelhandel ist nun verpflichtet, Kunden bei jedem Einkauf nach dem Bezahlen ein Bonbon zu schenken. Das führt zu teils absurden Bildern nach Ladenschluss in Münchner Bäckereien und anderen kleinen Geschäften. Da viele Kunden keinen Wert darauf legen, ein Bonbon mit nach Hause zu nehmen, bleiben die Süßigkeiten auf der Theke liegen. Am Abend wischen die Verkäufer meist die übrig gebliebenen Bonbons, die sich auf der Theke aufgetürmt haben, mit einer zackigen Bewegung herunter. Am Boden entsteht dann eine Art Bällebad aus Bonbons. Ein buntes Bonbonbad, in dem sich die Kinder austoben können.

Die Bonbonpflicht ruft jedoch viel Kritik hervor, vor allem aus Umweltgründen, weil die Bonbons ja zumeist in Plastik eingepackt sind. Auch Münchner Einzelhändler ärgern sich über die aus ihrer Sicht völlig unnötige Bonbon-Bürokratie: "Nur knapp ein Prozent unserer Kundschaft will tatsächlich ein Bonbon", sagte etwa ein Metzger vergangene Woche einer Boulevardzeitung. Außerdem koste das Herüberreichen der Bonbons Zeit, "pro Tag in Summe mindestens eine Viertelstunde, in der wir keine Kunden betreuen können". Umsonst sind die Bonbons schließlich auch nicht, sie kosten also Geld.

Okay, in Wirklichkeit ist natürlich alles ein bisschen anders, wenn auch vielleicht nicht unbedingt weniger absurd. In Wirklichkeit gilt seit Anfang des Jahres die Bonpflicht. Auf sie beziehen sich das skizzierte Chaos und die Aussagen des Metzgers. "Gesetz zum Schutz vor Manipulationen an digitalen Grundaufzeichnungen (Kassengesetz)" heißt die Rechtsvorschrift, die der Bundestag im Dezember 2016 beschlossen hat und die jetzt, gerade mal drei Jahre später, umgesetzt wird. Sie soll einen Beitrag zum Kampf gegen Steuerhinterziehung leisten und beinhaltet auch die kontrovers diskutierte Bonpflicht. Im Internet kursieren seit Tagen Bilder von Kassenbelegen, die keiner mitnehmen will. Am Ende des Tages türmen sie sich zu Papierbergen auf, die dann im Restmüll entsorgt werden müssen, weil sie aus beschichtetem Thermopapier bestehen. Es kursieren auch Witze, à la: "Mein Stammbäcker kann wegen der Bonpflicht blöderweise keine Millionen mehr hinterziehen und lässt sich jetzt zum Cum-Ex-Banker umschulen."

Im direkten Vergleich zur schnöden Bonpflicht - wie viel schöner, wie viel münchnerischer wäre München doch mit einer Bonbonpflicht. Die Metzger, die Bäcker und andere kleine Händler sollten ernsthaft über eine freiwillige Bonbonpflicht nachdenken. Nur das Problem mit dem Plastik müsste noch gelöst werden.