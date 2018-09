28. September 2018, 18:59 Uhr Null Acht Neun Süßer die Krüge nie klirrten

Eine Wiesn-Bedienung räumt im TV eine halbe Million Euro ab. Weil sie einfach alles richtig macht

Kolumne von Christiane Lutz

Die Band Fools Garden ist das, was man ein "One Hit Wonder" nennt. Also eine Band, die nur einen Hit hat und dann wieder in der Versenkung verschwindet, aus der sie gekrabbelt war. Fools Garden krabbelten aus Pforzheim, was vor dem Krieg mal sehr malerisch gewesen sein soll. Der einzige Hit von Fools Garden von 1995 jedenfalls heißt "Lemon Tree" und beginnt mit einem hüpfenden Intro, an dessen Ende es klingt, als schmisse jemand etwas durch ein Pforzheimer Fenster. Klirr. Was das Klirren sein soll, bleibt ein für immer unergründetes Geheimnis.

Dabei beschäftigen sich viele Menschen gern mit der Enthüllung von Geheimnissen. Ständig liest man, dass Eheleute "das Geheimnis ihrer Liebe", Managerinnen "das Geheimnis ihres Erfolges" und abgespeckte Oberbürgermeister das "Geheimnis ihrer Diät" verraten müssen. Offene Geheimnisse gibt es auch, die sind aber langweiliger: In der CSU rumort es mächtig und Günther Jauch kann keine zehn Masskrüge heben.

Letzteres war beim Oktoberfest-Special von "Wer wird Millionär?" zu sehen, bei der eine Wiesn-Kellnerin antrat. Jauch verstauchte sich beim Krugheben beinahe die Knöchel und kicherte die Kellnerin nur verknallt an. Sie hingegen trug nicht nur die Maßkrüge, sondern kannte auch die Antwort auf die Frage: "Am Ende welches Intros ist ein Glasklirren zu hören?" Außerdem wusste sie, dass Prinz Poldi von Bayern jüngst seinen 75. Geburtstag feierte (nicht etwa Fürst Jogi von Württemberg). Sie ging mit einer halben Million nach Hause.

Was nur ist das Geheimnis ihres Erfolges? Dass es dumm ist, vermeintlich minderwertige Informationen zu verdrängen und im Gehirn stattdessen die Namen aller bayerischer Ministerpräsidenten zu parken? Dass man nicht nur beim Friseur "Adel heute" lesen sollte? Nein, es ist nicht wichtig, dass man alles weiß. Es ist wichtig, dass man sich im Nichtwissen zu helfen weiß. Und einen mathelehrenden Telefonjoker hat, der notfalls eine Dreiecksfrage beantworten kann.

Das Geheimnis ihres Erfolgs lag darin, dass die Kellnerin wusste, wann sie aufhören wollte. Bei der Millionen-Frage nämlich. Welches war das erste Stück, das 1948 bei der Augsburger Puppenkiste aufgeführt wurde? "Der gestiefelte Kater", vermutete sie richtig, pokerte aber nicht. Aufzuhören, bevor es klirrt, eine Tugend, die ja nicht jedem gegeben ist.