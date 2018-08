31. August 2018, 19:02 Uhr Null Acht Neun So still

Nirgendwo kann man so herrlich ungestört alleine sein wie in München im August - auch wenn die Dating-App andere Pläne hat

Kolumne von Johan Schloemann

Ich bin so allein. Und unter sträflicher Missachtung der nötigen Sensibilität gegenüber all den einsamen Herzen der Großstadt, gegenüber allen, die sich wirklich sehr nach mehr Gesellschaft verzehren, muss ich doch mal ganz ehrlich sein und sagen: Ich bin so allein, und es ist so wunderbar.

Vor ein paar Tagen bekam ich eine digitale Werbung zugespült, die etwas sehr Beruhigendes hatte, weil sie bewies, dass es den Algorithmen noch nicht gelungen ist, mich vollständig fehlerfrei zu klassifizieren. Die Nachricht lautete so: "Endlich nicht mehr allein sein!" Diese Nachricht von irgendeiner Dating-App erreichte mich direkt nach drei Wochen sehr munteren Familienurlaubs, der in einer englisch-italienischen Hochzeit in Apulien mit 170 Gästen kulminiert war. So schön das alles war, und so sehr ich meine Familie liebe: Nach nichts sehnte ich mich an jenem Tag weniger als danach, nicht allein zu sein.

Und meine wahre Sehnsucht wurde erfüllt. Das lag erstens daran, dass der Rest meiner Familie schulpflichtig ist und darum viel länger Ferien hat als ich, ich also doch wieder mal zur Arbeit gehen musste, während sie zur Verwandtschaft weiterreiste. Und zweitens lag es an diesem einzigartigen Phänomen, das "München im August" heißt und jetzt leider bald zu Ende geht.

Es kann keine Großstadt auf dieser Welt geben, die in dieser Zeit stiller, leerer, ausgestorbener ist als München, wenn man mal von dem überfüllten Besucherreservat rund um den Marienplatz absieht. Sonst aber: morgens und abends Ruhe wie in einem Wüstendorf zur Mittagszeit. Schon kleinste Irritationen werden zu Ereignissen, eine kleine Baustelle im Hinterhof, ein bisschen Herumgerufe wegen eines Taschendiebstahls, bis sehr dezent und sehr entspannt zwei Polizeibeamte vorbeikommen. Nein, in München im August ist die Stimmung nicht aufgeheizt. Es soll zwar wohl auch Wahlkampf sein, aber auch das kann warten.

Das letzte Mal gelangweilt habe ich mich in meinem Leben ungefähr im dreizehnten Lebensjahr. Aber in den vergangenen Wochen in München flog mich wieder eine Ahnung davon an, was das eigentlich einmal war, Langeweile. Es war herrlich. Demnächst aber werden sie alle wiederkommen und mit ihren braungebrannten Gesichtern die Straßen verstopfen, und sie werden nach all der Untätigkeit, die sich in den Ferien bei ihnen angestaut hat, wieder ihre Aggressionen rauslassen, herumschreien und auf ihre Autohupen drücken, auf diese angeblich so lässige Münchner Art.