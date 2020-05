München im Herbst 2020: Am Eingang zur Staatsoper stehen Desinfektionsduschen, im Theater unterhalten sich die Zuschauer bei einer Videokonferenz und in der Muffathalle spielen Bands in Schutzausrüstung. Nur der Fußball ruht

München, Oktober 2020. Dass das Oktoberfest ausgefallen ist, hat sich als gar nicht so deprimierende Sache rausgestellt. Auf der Theresienwiese gibt es jetzt ein Autokino und ein Rikscha-Kino für Leute, die nicht finden, dass eine Krise das Autofahren wieder rechtfertigt. Die Restaurants der Stadt, die dank Staatshilfen überlebt haben, dürfen ihre Speisen an die Fenster servieren. Auch auf den Bühnen der Stadt wird wieder gespielt, mit Sicherheitsabstand. Künstlerisch toben sich alle so richtig aus, weil sie von März bis September zuhause bleiben mussten und dort Unglaubliches produziert haben. Verboten ist nur, irgendwas mit Klopapier zu machen. Nicht, weil das noch jemand kaufen will, sondern weil es einfach nicht witzig ist.

Die Theater haben sich einiges einfallen lassen, um ihre Räume Corona-proof zu machen, denn das Virus hat sich noch immer nicht in Luft aufgelöst. In der Staatsoper beispielsweise sind die im Herbst 2020 am Eingang aufgebauten Desinfektionsduschen längst zum eigenen Event geworden. Man wird zum Song "Car Wash" wie durch eine Waschanlage geschoben und darf zwischen den Schaum-Duftrichtungen "Wagner", "Verdi" und "Champagner" wählen. Alles Pelz-freundlich, versteht sich. Im Residenztheater, wo Andreas Beck mit seiner Intendanz noch mal von vorn beginnt, ist der Zuschauerraum auf 150 Plätze verkleinert. Die Zuschauer dürfen sich über eine Videokonferenz während der laufenden Vorstellung miteinander austauschen, weil im Herbst 2020 niemand mehr ohne Videokonferenzen leben will. An den Kammerspielen gibt es jetzt eine spektakuläre Doppel-Intendanz von Matthias Lilienthal und Barbara Mundel. Ein Regie-Kollektiv inszeniert das einwöchige inspirierende Super-Stück "Alle Bücher dieser Welt und noch ein paar mehr".

In der Muffathalle dürfen Bands in einer Schutzausrüstung auftreten, die wundersamerweise macht, dass alles plötzlich viel besser klingt. Die begehrten Tickets für diese neuen Konzerterlebnisse werden unter den Münchnern ausgelost. Bewerben kann sich, wer im Sommer beim Spargelstechen oder Erdbeerpflücken geholfen hat. Und das sind richtig viele, denn die Solidarität in München und Bayern ist nach einem kleinen Tief Anfang Mai wieder gigantisch angestiegen. Eigentlich, finden die Münchner, gibt es also genug Grund zur Freude.

Nur der Fußball ist auch im Herbst 2020 leider noch nicht zurück. Das liegt aber nicht an der Krise, sondern daran, dass sich die Bundesliga mal eine kollektive Auszeit gönnt. Man wolle endlich mal über Werte nachdenken, heißt es, über Wettbewerb und Verhältnismäßigkeit. Man bitte um Verständnis.