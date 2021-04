Was kann man nach einem Jahr Corona noch tun, um Pep in den Alltag zu bringen? Sich selbst testen, in letzter Minute Essen bestellen - oder sein Heil im Dschungel suchen

Glosse von Christiane Lutz

Nach einem Jahr Corona in München sind den Leuten wirklich auch die allerletzten Ideen ausgegangen, wie sie noch etwas Fun und Pep in ihren Alltag bringen könnten. Sogar der Schnelltest ist inzwischen zu einer Art Not-Hobby geworden. Gern gemacht zu Hause im Bastel-Set, bietet er immerhin fünf Minuten Beschäftigung plus 15 Minuten Wartezeit (Foto auf Instagram posten nicht vergessen!). Andere gehen zu einer der vielen Schnelltest-Stellen, die es inzwischen in der Stadt gibt. An der Rosenheimer Straße gibt es eine in einer finsteren Klitsche, eigentlich eine Sports-Bar. Es riecht aufregend nach altem Rauch und vielen verlorenen Fußballspielen, nach lange nicht gefeudelt. Also einmal die Woche rein da, näher war man einem Rausch lang nicht mehr.

Ein Kollege berichtete diese Woche von seinem neuen persönlichen Adrenalin-Kick "Essen bestellen". Denn das geht - Ausgangssperre! - inzwischen nur noch bis etwa 21 Uhr. Wie lang kann er also den Bestellvorgang nach hinten hinaus zögern, so dass er gerade noch bekommt, was er will? Ein-, zweimal musste er, der Magen hing ihm schon an den Knien, einen Burgerbrater anflehen, ihm noch was zu geben.

Apropos Hunger. Diese Woche wurde ein Münchner im kolumbianischen Dschungel wiedergefunden. Er war seit 13. April vermisst, sei bei seiner Rettung "desorientiert und dehydriert" gewesen, aber ansonsten wohlauf, berichtet die Polizei. Angeblich habe der Mann psychedelischen Tee bei einem Schamanenritual getrunken und daraufhin nachts seine Unterkunft verlassen. Ein Bauer habe ihm zu Essen gegeben. Die kolumbianische Zeitung El Tiempo schreibt, der Münchner sei nach Kolumbien gereist, um sich "mit sich selbst und mit der Natur zu verbinden".

In pandemischen Zeiten, wo alle anderen zu Hause bleiben, nach Kolumbien zu reisen, ist eine sehr gute und noch wenig verbrauchte Idee. Denn sich daheim mit sich selbst zu verbinden, hat ja schon bei all den Yogavideos nicht geklappt. Immer läuft wer ins Zimmer oder die Nachbarn rumpeln. Und die Natur fühlt man im kolumbianischen Dschungel auch besser als im Perlacher Forst. Dort spazieren viel zu viele Menschen herum, wenn man nach dem Konsum bewusstseinserweiternder Tees einfach mal seine Ruhe mit den Bäumen haben will.

Gut zu wissen wäre jetzt, was genau das für ein Schamanenritual war. Denn das kann man sicher auch in München probieren an langen Lockdown-Abenden. Vor dem Schnelltest in der Sportsbar aber lieber nicht, weil man dann aller Voraussicht nach eine Woche braucht, um wieder raus zu finden. Den wiedergefundenen Münchner danach fragen geht leider nicht, der will nun an einem weiteren spirituellen Ritual in Kolumbien teilnehmen, um seine Erlebnisse zu verarbeiten.