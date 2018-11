2. November 2018, 18:57 Uhr Null Acht Neun Muss man mögen

Wer am beliebtesten ist, spielt in Demokratien eine entscheidende Rolle. Allerdings lehrte einen schon die eigene Schulzeit, dass Sympathiewerte nicht alles sind

Kolumne von Andreas Schubert

Kaum ein US-Highschool-Film kommt ohne diesen Handlungsstrang aus, bei dem eine Prom Queen gewählt wird, die Schulkönigin, die dann auf dem Abschlussball ihr Krönchen bekommt. Die typische Schulkönigin ist blond, gebildet, Anführerin der Cheerleader-Truppe. Seit dieser Woche hat auch das Münchner Rathaus eine neue Prom Queen. Die ist blond, gebildet - und Anführerin der Grünen. Beim jüngsten Beliebtheitscheck, den die Stadt regelmäßig vornimmt, hat Katrin Habenschaden einen sagenhaften Beliebtheitswert von 97,3 Prozent bekommen. Quasi jeder, der sie kennt, mag sie, auch wenn es momentan noch nicht allzu viele sind. Aber der Bekanntheitsgrad der Rathaus-Queen kann sich ja noch ändern, sollten sich die Grünen mal von Cheerleadern im Stadtrat zu Spielmachern mausern.

Wer am beliebtesten ist, spielt in Demokratien eine entscheidende Rolle. Allerdings lehrte einen schon die eigene Schulzeit, dass Sympathiewerte und somit Mehrheiten bei Wahlen auf unterschiedliche Weise zustandekommen. Da gab es am Jungengymnasium etwa diesen Nachwuchsdemagogen, der zwar große Muskeln, aber wenig Verstand hatte, den die Mehrheit der Unterstufenklassen dafür mehrmals hintereinander zum Schülersprecher kürte, weil er halt sehr laut für sich warb. Erst als er mit dem Schulball einen finanziellen Schiffbruch erlitt, einmal zu oft durchfiel und die Schule verließ, kam sein Stellvertreter ans Ruder. Das war ein hochgebildeter Einserschüler mit sanftem Gemüt, der sich aber nach nur einer Amtszeit aufs Abi konzentrierte. Noch einmal gewählt hätte ihn ohnehin niemand, dafür war es zu still um ihn. Aber immerhin war er bei denen, die ihn kannten, überaus beliebt.

So wie eben die Katrin Habenschaden und noch so einige andere, nach denen die Münchner befragt wurden. Da gibt es zum Beispiel noch den Personalreferenten der Stadt, Alexander Dietrich. Der brachte es vergangenes Jahr auf einen Sympathiewert von knapp 89 Prozent bei sieben Prozent Bekanntheitsgrad. Dieses Jahr kannten den CSU-Mann aber nur noch so wenige, dass das Umfrageinstitut gar nicht erst Angaben zur Sympathie machen konnte. Auch bei Gesundheitsreferentin Stephanie Jacobs, Kommunalreferentin Kristina Frank und IT-Referent Thomas Bönig hat es nicht zu einer Wertung gereicht, aber es wird schon ein paar Leute geben, die sie mögen. Und vielleicht denken sie ja ab und zu an den angeblich von Konrad Adenauer stammenden Spruch: "Die einen kennen mich, die anderen können mich."