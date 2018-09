7. September 2018, 18:57 Uhr Null Acht Neun Mordors Märchen

Kaum zu glauben: Aber "Der Herr der Ringe" sollte eigentlich im Münchner Umland spielen und sich mit dem Mordorschen Vehikel-Verein (MVV) beschäftigen. Aber die Story war dann doch einfach zu unglaubwürdig

Kolumne Von Andreas Schubert

Schon wieder staunt die Wissenschaft über einen Sensationsfund. In einem Münchner Antiquariat ist eine Handschrift aufgetaucht, die Forscher als frühen Entwurf J. R. R. Tolkiens zur Romantrilogie "Der Herr der Ringe" interpretierten und aus der sie schlossen, dass der britische Autor in jungen Jahren das Münchner Umland bereist hat.

Der Inhalt lässt sich so zusammenfassen: Im Auenland hat sich ein Bündnis nördlicher Hobbits zum Widerstand gegen die sinistren Pläne des roten Herrschers Reitahr zusammengetan. Reitahr und sein oberster Scherge Xmid hatten in der Abgeschiedenheit des dunklen Turms von Marienplax versucht, unter Einsatz heimtückischen Über-den-Tisch-Ziehens einen Umsturz beim Mordorschen Vehikel-Verein (MVV) herbeizuführen. Drei Jahre hatten sie unter Mitarbeit des geschäftsführenden MVV-Zauberers Freitax und mehrerer Elbenfürsten aus dem Mordorer Umland gekungelt und Ränke geschmiedet, in der finsteren Absicht, die Hobbits aufs Fieseste zu knechten. Und zwar dadurch, dass sie ihnen ihre Ringe wegnehmen und sie auf ewig in Zonen binden wollten. Raus aus diesen Zonen sollte das kleine Volk nur dürfen, wenn es übermäßig hohe Abgaben entrichtet. Das Bestreben einiger Auenland-Bewohner, selbst ein Teil der Mordor-Zone (M-Zone) zu werden, ist an der Ruchlosigkeit Reitahrs gescheitert, der die Elbenfürsten so lange über diverse Tische hin und her zog, dass diese blitzeblank waren, die Fürsten aber wundgescheuert und mürbe.

So kam es denn, dass vor allem die nördlichen Hobbits mit der Schwäche des Fürsten El Göb nicht einverstanden waren und es deswegen im Auenland zu brodeln begann. In ihren Dörfern hielten die Hobbits Zusammenkünfte ab, in denen sie ihre Einigkeit im Kampf gegen Reitahr und Xmid kundtaten. Einen Verbündeten fanden sie in dem Zwerg Weidenbux, der nicht nur Prinz des Auenlands, sondern auch dessen Abgesandter im hohen Rat von Mittelerde war - und dem Herrscher Reitahr nicht wohlgesonnen. Am Ende obsiegte die Allianz der Hobbits, sie behielten ihre Ringe, der Gerechtigkeit war genüge getan. Scheinbar - denn Reitahr hatte ihre Ringe verflucht, weshalb das Auenland zu ewiger Wirrnis verdammt war.

Die Unglaubwürdigkeit der Story und die albernen Namen müssen dem Autor Tolkien, sollte es sich denn wirklich um sein Werk handeln, schon früh selbst aufgefallen sein. Deshalb hat er den Text wohl wieder verworfen, sich eine komplett neue Handlung und neue, heute Millionen Fantasy-Fans vertraute Namen, einfallen lassen. Aus Reitahr machte er Sauron, aus Xmid den Hexenkönig von Angmar, aus Freitax den Zauberer Gandalf und so fort. Wer "Der Herr der Ringe" nicht kennt, dem sei die baldige Lektüre empfohlen. Ähnlichkeiten von Figuren mit Personen des heutigen Politbetriebs sind zwar auf-, aber wegen der frühen Entstehung des Buches rein zufällig.