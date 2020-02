Im Wahlkampf beschäftigen sich die Parteien endlich mal nicht mit Randthemen wie Bauen und Wohnen, sondern widmen sich den wichtigen Dingen. Zum Beispiel, was nachts in städtischen Bädern passiert und wie man die Münchner zum Tanzen bringen kann

Die Wochen vor der Kommunalwahl sind dazu da, dass die Parteien sich überlegen, wofür sie eigentlich stehen. Es ist eine Zeit, die von den Politikern dazu genutzt wird, ihr inhaltliches Profil zu schärfen. Die Vermutung liegt nahe, dass die Parteien in ihren Fraktionsbüros jeweils einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin dazu abgestellt haben, täglich Anträge und Anfragen im Dutzend zu produzieren. Würde es Geld kosten, einen Antrag einzureichen - der Oberbürgermeister müsste ernsthaft Mengenrabatte in Betracht ziehen.

Die Sozialdemokraten legten vor mit einem achtteiligen Antragspaket "Bildung geht durch den Magen I bis VIII", mit dem sie für besseres Essen in Schulen und Kitas eintreten ("Mehr frisch kochen!", "Umwandlung von Mensen in Wohlfühlorte", "Frisches Obst und Gemüse an städtischen Kindertageseinrichtungen"). Die CSU, die arabische Zahlen bevorzugt, konterte mit dem ebenfalls achtteiligen Bündel "München wird digital 1 bis 8". Die Grünen konnten diesen Ansagen lediglich ein müdes "Seilbahnen für München I bis III" entgegensetzen.

Endlich, möchte man sagen, beschäftigen sich die Parteien mal nicht nur mit Randthemen wie Bauen oder Wohnen. Die Wahlkampfzeit ist auch die Zeit, in der die wirklich relevanten Inhalte angesprochen werden. Die CSU schreckt nicht davor zurück, das gerade in Bayern heiße Eisen "regionale Identität" anzufassen und fordert in einem forschen Antrag, dass die Schulen im Stadtgebiet künftig Schafkopfen und Münchner Dialekt als Wahlfach oder Arbeitsgemeinschaft anbieten sollen. Die SPD kämpft in "München - Stadt des Tanzes I und II" für ein Tanzhaus, genauer gesagt: für eine Machbarkeitsstudie für ein Tanzhaus.

Während die ÖDP sich auf den letzten Metern zur Sportpartei wandelt und anmahnt, dass die Stadt dringend eine ordentliche Party für 2022 zum Jubiläum von Olympia 1972 organisieren möge, sorgt sich die Bayernpartei in ihrer Anfrage "Liebesspiele in städtischen Bädern?" wegen unzüchtiger Vorkommnisse. Die CSU versucht mit dem Antrag "Sitzgruppen mit Solarelementen im öffentlichen Raum" zu punkten. Besonders ausgeklügelt ist eine Anfrage von derselben Partei zu einem verschwundenen Baustellenschild: "Was ist los am Reinmarplatz? Wieso wurde das Schild entfernt?"

Die nächsten zwei Jahre dürfte die Stadtverwaltung damit beschäftigt sein, die Last-Minute-Anträge und -Anfragen zu beackern. Bis zur Antwort wird der eine oder andere Stadtrat längst die Partei gewechselt haben. Und hier nun eine völlig unseriöse Prognose zum Wahlausgang, basierend auf einer quantitativen Analyse der Anträge und Anfragen seit dem 17. Februar. CSU: 38,6 Prozent, SPD: 21,7 Prozent, Grüne: 16,9 Prozent, ÖDP: 12 Prozent, Linke: 6 Prozent, Bayernpartei: 3,6 Prozent, FDP: 1,2 Prozent.