Das Parken auf der Straße wird immer schwieriger - und am Feierabend geht es im Viertel schon zu wie am Stachus, weil all die High-Performance-Familien ihren VW-Bus abstellen müssen

Glosse von Andreas Schubert

Wer schon länger in einem Münchner Viertel wohnt, dessen Image sich von einstmals pfui über hui zu aktuell hui hui hui entwickelt hat, denkt manchmal mit Wehmut an die Pfuiphase zurück. An damals, als man sich vorkam wie in einem innerstädtischen Dorf; als das Straßenbild noch von älteren Muttis mit Kopftüchern geprägt war statt von hippen High-Performance-Familien (kurz: HPFs) im Outdoor-Outfit auf Skateboards; als man von Passanten noch nicht als Exot belächelt wurde, wenn einem auf der Straße mal ein bairisches Wort rausgerutscht ist; als man an seinem Haus, obwohl man völlig unschuldig daran ist, nicht wöchentlich neue Sprüche à la "Gentrifizierung abfucken" oder "Yuppies raus" lesen musste. Und an die Zeit, als man noch unbedarft sein Auto abstellte, weil einem nicht an jeder Ecke das Plakat "Imagine every parked car is a tree" ein schlechtes Gewissen machte.

Das heißt: Als es überhaupt noch möglich war, sein Auto irgendwo zu parken. Denn obwohl das kleine Quartier am südlichen Rand der Isarvorstadt politisch satt grün eingefärbt ist, ist seltsamerweise mit den Jahren nicht nur die Größe der Autos angeschwollen, sondern auch deren Anzahl. Die altbauverliebten Leistungsträger von heute sind längst nicht mehr mit Platz sparenden Porsches unterwegs, sondern mit VW-Bussen mit High-End-Ausstattung. Schließlich muss für den Wochenendausflug stets das halbe Kinderzimmer eingepackt werden, weil Noah und Mia sonst schlechte Laune bekommen. Und sie parken freilich auf der Straße, weil die Bauherren des frühen 20. Jahrhunderts so doof waren und nicht an eine Zukunft gedacht haben, in der geräumige Tiefgaragen wichtiger werden würden als hübsche Neorenaissance-Fassaden.

Die wenigen Stellplätze in der Gegend, von denen alle Jubeljahre mal einer frei wird, kosten inzwischen so viel Miete wie vor 20 Jahren eine Einzimmerwohnung, für deren heutigen Preis wiederum sich eine Familie damals komfortabel ausbreiten konnte. Und von der nächsten städtischen Anwohnergarage ist das Viertel - natürlich - ein paar Meter zu weit entfernt, um dort was mieten zu dürfen. Weil nach Feierabend vor allem Parkplatzsucher in Dauerschleife herumkurven, herrscht am Nachmittag ein reger Feierabendverkehr. Da ist in der sonst eher ruhigen Gegend dann richtig was los. Und wenn die Stadt, wie geplant, auch noch mehr als 100 Parkplätze streicht, geht's bald zu wie am Stachus. Denn abschaffen, wie sich das so mancher im Rathaus erhofft, werden die HPFs ihre Busse nicht. Auf einen Trip zum Herzogstand mit dem Lastenrad haben Noah und Mia meist keinen Bock.

Endlich wird's dann so richtig urban im Dreimühlenviertel, mit Verkehrslärm und Abgasen und vielleicht sogar einer eigenen NO₂-Messstation. Aus zentrumsnahem Wohnen wird Wohnen wie im Zentrum. Das wird vor allem die Vermieter und Immobilienentwickler freuen, die dann noch dreister hinlangen können, als sie es jetzt schon tun.

Aktuell ist übrigens in der Ehrengutstraße ein Loft für schlappe 8900 Euro Kaltmiete zu haben. Im Altbau, ohne Tiefgarage. Aber Letztere braucht's wohl nicht. Wer da einzieht, stellt sich wahrscheinlich eh bald sein persönliches Flugtaxi direkt auf die Dachterrasse. Wie es sich für einen Senkrechtstarter eben gehört.