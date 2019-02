22. Februar 2019, 18:45 Uhr Null acht Neun Junger Mann

James Alday statt Biene Maja: Die Suche nach dem passenden Faschingskostüm kann zur Zeitreise werden

Kolumne von Christian Mayer

Es gibt Menschen, die lieben Rolltreppen, weil sie damit ein Gefühl aus ihrer Kindheit verbinden: Man fährt mitten hinein ins Vergnügen, vorbei an glitzernden Spiegeln, Regalen mit Lippenstiften und Portemonnaies, an Damenmänteln und Herrenschals, bis man schließlich in die Spielwarenabteilung gelangt. München mag sich sehr verändert haben, seit man das erste Mal diese Warenwelt am Marienplatz betreten hat: Anders als früher kann man heute in der Isar baden, Veggiepflanzerl im Andechser am Dom bestellen und von Hochhäusern am Rande der Stadt sehnsuchtsvoll Richtung Westen schauen - doch die Spielwarenabteilung im Kaufhof ist noch immer dort, wo man sie erwartet. Also hinauf mit der Rolltreppe in den dritten Stock, wo man völlig zurecht auch die Faschingsklamotten vermutet.

Dieses Jahr braucht man dringend ein Bienen-Outfit, in dieser Kostümierung kann man aktuell gar nichts verkehrt machen. "Entschuldigung, hätten Sie eine Biene in Größe XXL oder auch in 102, mit extralangen Armen?" So eine Frage könnte man einer Internetmaschine wie Alexa niemals stellen, viel zu schwierig für eine künstliche Intelligenzbestie - aber hier, im dritten Stock des vertrauten Kaufhauses, ist den Verkäuferinnen nichts Menschliches fremd.

Die Verkäuferin, die offenbar auch noch die Zeiten vor dem Veggiepflanzerl erlebt hat, strahlt eine wohltuende Ruhe aus, eine in Jahrzehnten erworbene Kundenkenntnis. Ja, natürlich gibt es Bienen, gleich neben den Einhörnern, den Meerjungfrauen und den Ninja-Kämpfern, "aber leider nur in den üblichen Kindergrößen. Darf's vielleicht ein Piratenmantel sein, mit einem feschen Hut?"

Also probiert man auf Anraten dieser freundlichen Fachkraft das "Jacket James Alday" in Größe M, in dem man erstaunlich bequem versinkt, wahrscheinlich ist man ja selbst geschrumpft, seit dem letzten Faschingsdienstag. James Alday war übrigens ein englischer Abenteurer im 16. Jahrhundert, der es mit seinem Schiff angeblich bis nach Grönland schaffte, auch wenn die Jacke eher so aussieht, als hätte sie noch der selige Rudolph Moshammer entworfen.

"Steht Ihnen ausgezeichnet, junger Mann", sagt die Verkäuferin, und man glaubt, den Anflug eines Lächelns bei ihr zu erkennen. Jetzt ist man doppelt froh, nicht wie alle anderen im Internet das Bienenkostüm bestellt zu haben. Genau auf diesen Zusatz hat man ja gewartet: Zwar könnte das "junger Mann" auch eine recht hinterfotzige Schmeichelei sein, eine versteckte Beleidigung, aber weil man sich auf der Fahrt in die Vergangenheit gerade so richtig wohl fühlt, nimmt man es als Aufmunterung.

Mit der Rolltreppe gleitet man wieder zurück in die Echtzeit. Das Kaufhaus lebt!