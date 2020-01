Die Polizei ist toll. Sie passt auf die Münchner Bürger und deren Habseligkeiten auf, hält Übermütige davon ab, auf der Maximilianstraße Maseratis zu treten. Diese Woche erst wurde ein Polizist in der Nähe der Inspektion in der Altstadt dabei beobachtet, wie er einen verwirrten E-Scooter von der einen auf die andere Straßenseite rettete. Und wenn man auf dem Fahrrad mal sein Handy rausholt, steht garantiert ein Polizist im Gebüsch, der zur Vorsicht mahnt. Wenn du über den Haufen gefahren wirst, musst du auch nicht mehr wissen, wie viel Uhr es ist!

Auf die Münchner Polizei sind sie sogar in Österreich neidisch. Ehrlich wahr. In ihrem neuen Theaterstück über den Trachtenzug am Oktoberfest schreibt die Wiener Autorin Stefanie Sargnagel: "Angeführt wird die Parade von der Reiterstaffel der Polizei. Die Beamten winken ins Publikum und dieses rastet aus. Sie werfen Luftküsse, Blumen, sie weinen, sie lachen, weil sie die Polizei so lieben. Im großen Jubel formen sich erste Choräle: PO-LI-ZEI, PO-LI-ZEI, PO-LI-ZEI!!!"

Zurecht. Denn der Job ist hart. Und das nicht erst seit heute. Eine kurze Recherche im Zeitungsarchiv ergibt, dass die Polizei beispielsweise schon in den 60er Jahren in Schwabing einem besonderen Störenfried auf den Leib rücken musste: dem Gammler. Gammler, für die sehr viel jüngeren hier, das waren ungewaschene Finsterlinge, die in Pullis (!) in Cafés gingen, tagsüber Alkohol tranken, ein paar Mark von hilflosen Bürgern erschnorrten und andere Fragwürdigkeiten trieben. Zum Beispiel nach drei Uhr nachts Autotüren knallen oder langhaarige Männer bei sich einziehen lassen, die andere Langhaarige einluden. "Hai-Life" in Schwabing. Immer wieder musste die Polizei einschreiten, wer weiß, sonst würden heute möglicherweise überall Menschen in Pullis im Café sitzen - tagsüber!

Erst diese Woche bewies die Münchner Polizei wieder absolute Kompromisslosigkeit. Sicherheitskräfte hatten einen verdächtigen Gegenstand gemeldet, der sich im Stachus-Untergeschoss bewegte, scheinbar ferngesteuert fuhr er immer wieder gegen die Wand. Was macht die Polizei? Informiert direkt das Sprengkommando und schickt 30 Einsatzkräfte zum Stachus. Die nähern sich mutig der torkelnden Bedrohung, kesseln sie ein und machen sie schließlich unschädlich. Dass es sich bei dem Gegenstand nur um einen freundlichen Spielzeugroboter handelte, den D-O Droid aus dem neuen Star-Wars-Film, das hatte ja wirklich niemand ahnen können.