14. September 2018, 18:57 Uhr Null acht neun Freie Wahlen, freier Braten

Unser Autor freut sich auf die Landtagswahl. Denn mit Mitte Vierzig hat er schon so einige, teils legendäre Wahlen erlebt

Kolumne von Rudolf Neumaier

Wer als Mittvierziger zurückblickt in seine eigene Wähler-Vita, hat schon jede Menge Spektakel geboten bekommen. Die Abwahlen von Kohl und Schröder etwa, Amtsverluste sind ja immer dramatischer als Bestätigungen. Nahezu kinoreif auch die 2008er-Landtagswahl, die für Bayern so historisch wurde wie das Ende der Philister-Vorherrschaft im Alten Testament. Die CSU verlor ihre absolute Mehrheit, ihre Dominanz war also doch nicht in der Verfassung verankert. Unvergesslich in der Wähler-Vita bleibt die 1996er-Kommunalwahl in Regensburg, mitten im Studium. Der Gastwirt Heinz Mierswa zog mit einer Losung in den Wahlkampf, die ähnlich kühn klang wie der heutige AfD-Slogan "Super Diesel", nur dass er als bekennende Populisten-Parodie auftrat und die AfD nun ernsthaft zum Politikum ummünzt, was zu Mierswas Zeit bestenfalls parodietauglich war. "Freier Schweinsbraten für freie Bürger", lautetet seine Parole. Er wurde Stadtrat.

Als Wahlkabinen fungierten in der Wähler-Vita bisher immer die eigenen vier Wände. Meistens die Wohnküche, seltener das Schlafzimmer oder andere Räume. Briefwahl ist eine praktische Sache. Man hat's schnell hinter sich. Andererseits, das lehrt die Erfahrung, gibt man sein Stimmlein, eines von mehr als neun Millionen Stimmlein in Bayern, zu früh ab. So früh, dass die gewählten Politiker noch einen peinlichen Unsinn verzapfen können vor der Wahl und man sich dann schämt. Und so früh, dass der Wahlkampf so interessant wird wie TV-Werbeshows, die Gesundheitsbettwaren und Vitalschuhe anbieten. Man zappt weiter und wartet wochenlang auf die 18-Uhr-Nachrichten des Wahlabends. Briefwahl fühlt sich inzwischen an wie PraecoxDemokratie.

Für die Landtagswahl im Oktober läuft mit dem Nachbarn Moser Anderl eine Wette um zwei Kästen Bier. Er erwartet die AfD bei mindestens 20 Prozent, denn er fährt viel im öffentlichen Nahverkehr und betreibt da im Halbschlaf eine Art Meinungsforschung. Diese Woche kam die Wahlbenachrichtigung an. Geplant ist erstmals, an jenem Sonntagvormittag im Oktober in die Kirche und danach - wie einst die eigenen Großeltern - bei Sonnenschein ins nächstgelegene Schulhaus zu defilieren, um die sogenannten Kreuzln zu machen. Bei welchen Parteien auch immer. Die Großmutter nahm das Wahlgeheimnis sehr ernst. Darüber zu sprechen, gehöre sich nicht, sagte sie. Eine weise Frau. Außerdem bereitete sie einen der besten freien Schweinsbraten zwischen Piding und Tyrlaching zu, wobei es an Wahlsonntagen eher Pfannengerichte wie Schnitzel gab, weil die Großmutter ausnahmsweise sonntags selbst in die Kirche und danach ins Schulhaus ging - Briefwahl war absolut unüblich, und nach der Vorabendmesse am Samstag war das Wahllokal noch geschlossen. Unter diesen Umständen hätte sich ein Schweinsbraten niemals frei genug entfalten können.