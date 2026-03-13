Neulich saß man in gemütlicher Runde in einem Münchner Restaurant beisammen. Während die einen die wichtige Frage erörterten, ob sie noch eine Flasche Wein oder doch lieber einen Cocktail bestellen sollten, tippte einer der Tischgenossen auf seiner Smartwatch herum. Er mache jetzt schnell ein EKG, sagte er, für alle Fälle. Ja, meinte der Spezl, man sei schließlich in einem Alter angekommen, da dürfe man die Bedeutung der Herzfrequenz nicht unterschätzen.

Nicht allen am Tisch leuchtete diese Notwendigkeit eines spontanen Elektrokardiogramms mit einer Armbanduhr um zehn Uhr abends mit einem Promille im Blut ein, nur ein anderer Smartwatchbesitzer in der Runde seufzte, mit seinem Gerät könne er leider nur den Puls messen. Was er sogleich auch tat, um in Sachen Health Awareness nicht als totaler Depp dazustehen.

So geht’s dahin: Wenn man in der zweiten Hälfte des Lebens angekommen ist, drehen sich gerade zu Jahresbeginn die Gespräche im Freundeskreis vor allem um „Planking“ oder „Stretching“ – alles im Dienste der „Longevity“, des gesunden langen Alters. Viele haben gute Vorsätze gefasst und leben nach der Maxime „tue dir Gutes und rede darüber“. Da wird dann nicht mehr über Filme oder Essen gesprochen, stattdessen zeigen die Vorsätzigen auf ihren Handys Videos von ihrer jüngsten Handstand-Challenge und geben Tipps, wie das gesunde Haferschleim-Frühstück im Thermomix garantiert gelingt.

Dass es denjenigen, die sich an Neujahr nichts dergleichen vorgenommen haben, dabei den Magen umdreht, ficht die Vorsätzigen nicht an. Wenn sie sich schon täglich quälen, wollen sie dafür auch gelobt werden. Vor allem, wenn sie sich statt einer schnöden Mitgliedschaft im Fitnessstudio persönliche Trainer leisten, die mitunter so viel verlangen, dass man sich fragt, ob sie daheim ihre eigenen Muckis mit Goldbarren statt Hanteln aufpumpen.

Nun gut: Je mehr man für einen guten Vorsatz hinblättert, desto eher hält man sich auch daran und folgt brav der Aufforderung, schon um sieben Uhr morgens bei null Grad zum Crosslauf im Englischen Garten anzutreten, weil der 22-jährige Trainer danach noch zum BWL-Seminar an der Uni muss.

Aber jetzt, da das Jahr fortschreitet und Meteorologen hartnäckig behaupten, dass seit zwei Wochen Frühling sei, schmelzen die guten Vorsätze allmählich dahin. Die Münchner sitzen wieder draußen vor den Eisdielen und zeigen deren italienischen Besitzern, wer hier die wirklichen Italiener sind. Und selbst wenn ihnen derzeit der Spritz noch in der Hand gefriert, sind die Vorsatzlosen froh, dass ihnen endlich dieses ständige Geschwätz über Hanteln und Haferschleim erspart bleibt. Zumindest bis zum nächsten Frühjahr.