1. Februar 2019, 18:48 Uhr Null acht neun Feine Volksrockoxide

Kennen Sie den Science-Fiction-Film "Twelve Monkeys"? Gerüchteweise soll er in München eine Fortsetzung finden. Irgendwie sind auch Lungenärzte und Andreas Gabalier mit dabei - aber Genaues lassen sich die Produzenten noch nicht entlocken

Kolumne von Andreas Schubert

Neues aus der Filmbranche: Laut Insidern plant Terry Gilliam eine Fortsetzung seines Science-Fiction-Films "Twelve Monkeys" von 1995. Im Original wird Bruce Willis von einer unbewohnbaren Erde der Zukunft zurückgeschickt, um eine angebliche Terrorgruppe zu stoppen, die die Menschheit mit einem Virus weitgehend vernichtet hat. Am Ende stellt sich dann heraus, dass die "Twelve Monkeys" eine von einem Irren angeführte, harmlose Tierschützergruppe waren und mit der Katastrophe nichts zu tun hatten.

Die Fortsetzung soll in den Bavaria- Filmstudios und an Originalschauplätzen in München gedreht werden, der Arbeitstitel: "A Hundred Pneumologists". Was von der Handlung bisher durchsickerte: In 40 Jahren ist die Welt so kaputt, dass nur noch ein paar Menschlein in Höhlen überlebt haben. Schuld daran soll eine mysteriöse Terrorzelle namens "A Hundred Pneumologists" (kurz: AHP) gewesen sein, über die wenig bekannt ist, außer dass sie ihr Hauptquartier an der Landshuter Allee hatte. Der Held reist also mit der Zeitmaschine an die Isar der Gegenwart und verpasst den angeblichen Terroristen eine Tracht Prügel, nur um hinterher festzustellen, dass diese lediglich eine von einem Faschingsprinzen angeführte, harmlose Garde der Münchner Narrhalla sind. Doch weil den Witz niemand verstanden hat, verselbständigt sich ihre als Jux gedachte Aktion "Abgase sind dufte", woraufhin die Weltgemeinschaft sämtliche Grenzwerte für Stickoxide, Feinstaub und Kohlendioxid unter Berufung auf die AHP für nichtig erklärt. Sogenannte Nox-Partys mit Beach-Biergärten am Mittleren Ring werden plötzlich hip. Als Veranstalterin tut sich die Bayernpartei hervor, ihre Feste erleben einen größeren Zulauf als die Wiesn.

Soweit zur Handlung, ob der Held die Welt noch retten kann, war bisher nicht herauszubekommen. Auch über die Besetzung schweigen sich die Produzenten derweil noch aus. Als heißer Kandidat für die Hauptrolle und Komponist des Soundtracks gilt aber "Volksrocker" Andreas Gabalier. Die Studioaufnahmen der Lieder "S'Maderl im Dieserl" und "So geht's dahi- hi, hi, hi" sollen bereits laufen.