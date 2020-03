Wer eine Speise abseits von Schnitzel und Schweinebraten als authentisch bezeichnen kann, beweist eine gewisse Weltgewandtheit. "Die Pho schmeckt wie in den Garküchen Hanois, das ist die beste der Stadt", das kommt immer gut. Ein bisschen angeberisch vielleicht, Typsache, aber gut. Am authentischsten ist eine Speise natürlich immer da, wo sie gemacht wurde. Früher brachte man von Urlauben noch Mitbringsel auch kulinarischer Art zurück. Heute braucht es für die gleichen Dinge höchstens eine Fahrt zum Hauptbahnhof oder ein paar Klicks im Internet.

Mehr oder weniger weit nach München gereist sind diese Dinge natürlich trotzdem. Das ist schwierig, denn wer etwas auf sich hält - und der Münchner hält naturgemäß einiges auf sich - der isst heute regional. Regional, das erklärt sich in Zeiten der Klimakrise nun wirklich von selbst. Im Supermarkt aber liegen Pfirsiche und Pflaumen aus Südafrika. Verlockend, wäre da nicht diese ungeschriebene Regel, dass heimisches Obst nun wirklich nicht außerhalb der Saison gegessen werden muss - weil es da eben zum Beispiel aus Südafrika kommt. Saisonales Ernährungsgebot, eine Unterkategorie des Regionalen. Nur liegen in den Regalen sonst nur noch die Ananas aus Costa Rica und Mangos und Bananen aus Wer-weiß-schon-wo. Die Scham, bei den Pflaumen zuzugreifen, ist zwar größer, aber ehrlich, ist Südafrika nicht näher? "Die sehen aber reif aus, richtig gut", murmelt die Kassiererin, als sie die Pflaumen übers Band zieht, und man wirft sich einen verschwörerischen Blick zu; so, als hätte man gerade gemeinsam einem Kleinkind Zigarettenrauch ins Gesicht geblasen. Es ist wirklich nicht leicht, alles richtig zu machen. Vor allem, wenn man gerne reifes Obst isst.

In Bezug auf Authentizität ist ein Stück Obst recht neutral, es ist schließlich so gewachsen. Da hilft es nur zu sagen, die beste Ananas habe man immer noch in Thailand gegessen, frisch geerntet. Blöderweise gibt man damit eine Flugreise zu. Aber man kann eben nicht alles haben. Wer sich nicht zeitweise einer Kohl-und-Rüben-Diät unterwerfen will, wird wohl eher nicht strikt regional essen. Zur persönlichen Abbitte lässt sich das übrige Stück Ananas vielleicht in einem ökologisch korrekten Bienenwachstuch im Kühlschrank verstauen. Die gibt es auch aus regionaler Herstellung.