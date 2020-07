Unheimlich: Seit gut einer Woche hat uns der 450-PS-Flitzer, mit dessen Flugmotorengeheul der Herr von nebenan allmorgendlich das ganze Viertel aus dem Bett jagt, nicht mehr geweckt. Die Premium-High-End-Kiste steht da, als hätte sie Wurzeln geschlagen, und es kursierten Gerüchte, ihr Besitzer läge leblos in der Wohnung, dahingerafft von Corona. Umso größer die Erleichterung, als er wieder auftauchte, auf einem E-Scooter fahrend, auf dem der Turbo-Kavalier aussah wie ein Zirkusbär, der als Buchhalter verkleidet durch die Arena rollt. Ob das Auto kaputt sei, fragte die Hausmeisterin, die einen Nebenjob als Plaudertasche und Anschwärzerin hat. Ach wo, sprach der Mann, aber so einen schönen Parkplatz kriege er nie wieder. "Ich fahr da nimmer weg."

Man kann das verstehen, denn dort, wo er sonst parkte, sitzen jetzt die Gäste einer Pizzeria, und gleich daneben hat der Grieche, dessen vorzüglichen Poseidon-Teller schon Platon in seinem "Gastmahl" lobte, die Parkplätze erobert. Und pst, unter uns gesagt (der ADAC soll jetzt mal weghören): So übel ist das nicht, dort plaudernde, flirtende und den sagenhaften Poseidon-Teller verzehrende Menschen zu sehen, wo früher nur Autos dumm herumstanden. Wer in der Zeit vor Corona gesagt hätte, eines Tages würden Parkplätze dem allgemeinen Amüsement geopfert, wäre im günstigsten Fall in der Klapsmühle gelandet oder aber als hoffnungsloser Spinner ins Netz gestellt worden. Das schien so ausgeschlossen zu sein, dass nicht mal der Verkehrsminister Scheuer auf die Idee gekommen ist, dagegen ein Gesetz auf den Weg zu bringen - und jetzt ist es zu spät. Überall in München gibt es diese den Autos abgezwackten Freischankflächen, damit wenigstens ein paar Kneipen Corona überleben.

Überhaupt wird die städtische Luft für Autos immer dünner. Fußgängerzonen dehnen sich aus, Radwege machen sich breit, und neulich wurden sogar einige sogenannte Autoposer, eine bleifüßige Menschenart, die mit 150 Sachen und einem Höllenlärm durch die Stadt rast, von der Polizei aufgehalten, so als wären sie ganz normale Gesetzesbrecher. Es hat sich schon länger angedeutet, mit Corona aber nimmt die Sache erst richtig Fahrt auf: Der Lebensraum des Autos schwindet in München zusehends, da geht es den Benzin- und Elektrokutschen nicht besser als den Insekten auf dem Land. Während aber die Bienen mittlerweile populärer sind als Söder und Katzen, rangiert das Auto auf dem Niveau von Tönnies und Gütersloh. Gut, es gibt immer noch genug Menschen, für die ein Leben ohne Auto sinnlos wäre, doch sinkt ihnen zunehmend der Mut, sich zu ihrer Liebe zu bekennen. Früher wirbelte der kultivierte Münchner Bonvivant lässig einen Porsche-Schlüssel um den Zeigefinger, wenn er eine Bar betrat. Heute parkt er seine Karre weit entfernt in einer dunklen Ecke und wedelt mit der Radlpumpe.