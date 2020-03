Beim Springerwirt auf dem Dorf haben sie verstanden, was die Vergnügungsnarren am Flaucher nicht begreifen wollten. Das Wirtshaus hat geschlossen. Ein Jammer

Die 1860-Fahne auf dem Parkplatz bekommt kaum etwas ab vom fahlen Schein der Straßenfunzel. Der Gastraum: dunkel. Das Kaminzimmer: dunkel. Das Nebenzimmer: dunkel. Wenn beim Springerwirt keine Lichter brennen, gibt das ein trauriges Bild ab. Doch es muss so sein.

Der Springerwirt ist ein Kleinod an Gastwirtschaft weit außerhalb von München. Hier sind die Einheimischen, die Töginger, ganz unter sich. Nur einmal im Jahr, am Pfingstmontag, machen Wallfahrer Station, und Gerhard, der nahezu bärenhafte Wirt, der in der Tiefe seines Herzens immer Metzgermeister geblieben ist, kocht ihnen seine selbst gemachten Weißwürste, damit sie die letzten paar Meter nach Altötting auch noch schaffen, in die Gnadenkapelle. Sein Gasthaus ist kulturgeschichtlich betrachtet fast schon ein Relikt und als Institution ein Ereignis. Man könnte auch sagen: ein belebtes Museum. Hier findet immer noch das statt, was sich einmal in den zentral gelegenen Ruinen der Dörfer rundherum abgespielt hat, die einmal Wirtshäuser waren. Das pralle Leben.

Schützenabende mit Teufelstoast, Stadtrats-Weihnachtsfeiern mit Schnitzel und Pommes, Schafkopf mit Schaschlik, Kolpingabende mit Rollbraten, 30., 50., 65., 80. Geburtstage, CSU, SPD, Freie Wähler (Grüne gibt's noch nicht), Geschichtsvorträge vom Heimatbund, Dramen, ach Gott, Räusche, Leichenschmause, heiße Debatten über Fußball, Motorräder, Sex und dank dem pensionierten Lehrer Peter auch über Nietzsche, Toscanini, Henscheid, und mancher Bernd hat beim Sportlerball im Saal seine Andrea kennengelernt. Wer so viel gesehen hat wie Pina, die Wirtin, in den bald 40 Jahren, ist eine weise Frau. Sie müsste Bücher schreiben darüber, wäre nicht das Schaschlik ihre Profession.

Vernunftsmäßig hat sich ein deutliches Stadt-Land-Gefälle abgezeichnet, für das der Springerwirt beispielhaft war. Im Gegensatz zu den Vergnügungsnarren am Flaucher und den Virenverleugnungsdeppen vom Englischen Garten konnten sich die Töginger Thekensurfer und Wirtsstubenhocker diese Woche schon recht gut beherrschen. Nach dem Abo-Essen, das Gerhard und Pina den Arbeitern mittags kochen, war Schluss. Die abendliche Springer-Population ist daheim geblieben. Im Fernsehen ist Söder gelaufen, danach ein Nachrichtenbeitrag aus Bergamo, wo Militärfahrzeuge Särge mit Corona-Toten befördern.

Alles ein Jammer. Und beim Springerwirt ist es dunkel jetzt.