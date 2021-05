Mehrere Lokale an einem Abend besuchen! Was der Monaco Franze einst trieb, ist heute unvorstellbar. Obwohl jetzt ja bald wieder ein bissel was geht

Glosse von Anna Hoben

Es gibt diese Folge in der Serie Monaco Franze, in der sich der Kriminalkommissar Franz Münchinger jeden Abend den Ermittlungen in der "italienischen Angelegenheit" widmet. Die Ermittlungen bestehen im Wesentlichen darin, mit wechselnder Begleitung mehrere italienische Lokale zu besuchen. Sogar mehrere an einem Abend! Heute gibt es zwar viel mehr italienische Restaurants in der Stadt als damals in den Achtzigerjahren, 500 sind es ungefähr. Man hat halt nur nicht viel von ihnen, weil man nicht hinein kann. Doch nun wird geöffnet, also: draußen, in den Biergärten und in den Schanigärten. Letztere hätten mutmaßlich auch dem Monaco Franze gefallen, auch wenn er vielleicht im ersten Moment noch ein bisschen gegrantelt hätte, weil, auf welchem Parkplatz soll er da jetzt seinen Chevrolet Camaro hinstellen, bevor er sich mit der Elli oder einer der anderen Damen niederlassen kann.

Nun ist die Sache mit den Schanigärten nur so: Es hat sich leider kein Politiker um das richtige, zu den Öffnungen passende Wetter gekümmert. Und so zeigt die App für den Feiertag nicht Sonnenschein und milde 22 Grad an, sondern zwölf Grad, 63 Prozent Regenwahrscheinlichkeit und 93 Prozent Bewölkung. An diesen prognostizierten Wetterinzidenzen sieht man, dass es eben nicht ausreicht, den Leuten Öffnungen zu eröffnen und anschließend drei Tage lang herumzurechnen, welche Öffnung an welchem Tag überhaupt in Frage kommt, weil im Regelwerk wundersamerweise noch irgendwelche Übergangstage aufgetaucht sind. Es gibt da auch noch den Faktor Wetter, sozusagen die Mutante in dieser ganzen Öffnungsdramaturgie.

Die Pandemie hat aber bekanntlich etwas mit den Menschen gemacht, unter anderem hat sie sie wetterfester gemacht. Man sah das auf Bildern aus New York und der Modellstadt Saarbrücken: Dort gab es Öffnungen schon früher, und die Leute hielten sich glückselig an ihren Bier- und Weingläsern fest, während ihnen Schneeregen ins Gesicht peitschte. Man darf gespannt sein, welche Szenen in den nächsten Tagen in München zu beobachten sein werden. Es werden vielleicht erst einmal nur zaghafte Tastversuche sein nach dem Lockdown-Winter. Aber irgendwann werden mit dem Frühlingswetter auch die Monaco-Franze-Verhaltensweisen wieder zurückkehren. Mehrere Lokale an einem Abend!