Kolumne von Rudolf Neumaier

Fahrradverkäufer müsste man sein. Dann sähe die Lebensplanung so aus: Jetzt noch zwei, drei Jahre lang Reibach machen mit E-Bikes und dann mit dem Privatjet und ein paar erbaulichen Büchern auf die eigene Südseeinsel, die zum Sonderangebot bei günstiger Mehrwertsteuer als sogenannter Preishammer hergegangen ist. Rückkehr nach München nur, wenn ein Impfstoff da ist und Herr Bachler in der Staatsoper wieder richtige Premieren spielt, wahlweise Herr Köpplinger im Gärtnerplatztheater. Keine Frage, auch Opernintendant wäre ein interessanter Beruf, aber Fahrradverkäufer ist der Job der Stunde. Sollte unsere Wirtschaft überhaupt über die Runden kommen, wird es den Radlverkäufern zu verdanken sein, die gerade Umsätze generieren wie seinerzeit die Wiesnwirte, als es noch Volksfeste gab.

Eine nahezu repräsentative Umschau im Bekanntenkreis hat ergeben, dass man eine aus der Zeit gefallene arme Wurst ist, wenn man sich noch eigenfüßig abstrampelt. Jenseits der 30 legt man sich ein E-Bike zu. Selbst Leute, die seit ihrer Kindheit nicht mehr radelten, fangen wieder stramm an. Und wenn man die Warteschlangen in den Radlläden sieht und Verkaufsgesprächen lauscht, geht der Trend zum Zweit- und Dritt-E-Bike. Ein Verkaufsargument ist Diversität: Inzwischen gibt es schon Mountainbikes und Rennräder mit Elektroantrieb. Bergradeln mit einem E-Mountainbike? Das dürfte so abenteuerlich sein, wie man sich wohl auch Streicheleinheiten mit aufblasbaren Gummipuppen vorzustellen hat, wobei über deren Elektrifizierungsgrad keine Kenntnisse vorliegen.

Für den Gebsattelberg in der Au hat es bislang weder ein Mountainbike noch ein E-Mountainbike gebraucht. Wer ihn auf einem konventionellen Zehn-Gang-Fahrrad hochhechelt und von ungeduldigen Mittachtzigerinnen unter heftigsten Aufforderungen wie "Auf d'Seitn!" niedergeklingelt wird, die mit ihrem E-Bike das Überholen kaum erwarten können, weil sie ihre Blumen bittschön noch möglichst unverwelkt ans Grab im Ostfriedhof bringen wollen, wer also auf dem Gebsattelberg ins Hecheln kommt, könnte ins Grübeln kommen: 3000 Euro für E-Radfahrten mit der Gewähr auf unverschwitzte Ankunft lockermachen oder lieber präpotente Omas ausbremsen?

Das E-Bike ist der Thermomix unter den Fortbewegungsmitteln. Es boomt. Gegen die Elektrifizierung des eigenen Radlfuhrparks spricht nun der Faktor Sportsgeist. Und solange keine ärztlichen Einwände entgegenstehen, ist es auch gesünder. Schnaps helfe gegen Cholera, heißt es in einem Schlager der 1970er, Radfahren hingegen beuge der Gicht vor. Der Refrain lautet "Ja, mir san mit'm Radl da" und hat eine Gaudiburschenmelodie. Wenn's dauernd regnet, so wie diese Woche, wird aber jede Radlerei verdrießlich. Und ist nicht ohnehin das Automobil gemütlicher? Man spart sich sogar den Schnaps, weil vom Autofahren hat auch noch keiner Cholera bekommen.