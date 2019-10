Neulich gab es wieder mal ein Abendessen bei sogenannten Freunden. Man servierte ein edles Menü, dessen Rezept der Hausherr in den geheimen Handschriften des Chefkochs von König Ludwig XIV. gefunden hatte, und dazu wurde Wein gereicht, den Taucher aus einem vor 100 Jahren im Ärmelkanal gesunkenen Handelsschiff gehoben hatten. Offen gestanden schmeckte der Wein abscheulich, was aber keiner der Gäste zu äußern wagte, um sich nicht als Ignorant zu outen. Der Hausherr nämlich gilt als Kenner oder, besser gesagt, als Connaisseur, und wenn er von einem Wein behauptet, er sei superb, dann ist er auch superb. Das Wort superb verwendete er rund 83 mal an diesem Abend, vor allem im Zusammenhang mit dem muffigen Wein aus dem Schiffswrack, dessen Jahrgang (1908) er ebenso herauszuschmecken vermochte wie die Herkunft (Côtes du Ventoux, Südhang) und die Aromen von Johannisbeere, verschimmelter Pflaume und Fliegenpilz. Sogar den Duftstoff eines Nachtfalters, der sich kurz vor der Lese auf eine der Trauben gesetzt haben muss, entging seinen fabelhaften Geschmacksnerven nicht.

München ist neben Berlin, wo ja ausschließlich Genies wohnen, die Stadt mit der bundesweit größten Connaisseur-Dichte. Gewaltig im Aufschwung befinden sich beispielsweise die Beef-Aficionados, die jedes Rind, das auf französischen oder japanischen Highend-Weidefeldern aufwächst, persönlich kennen. Der Beef-Aficionado ist in der Lage, einen abendfüllenden Vortrag über das fachgerechte Schneiden von T-Bone-Steaks zu halten, sein Tranchiermesser-Arsenal ist größer als die Waffensammlung des Bayerischen Nationalmuseums, und wenn er am Grill steht, gleicht er einem heidnischen Priester, der ein Opferritual zelebriert. Höchsten Respekt verdienen auch Literaturkenner, die, kaum hat man ihnen verraten, dass man gelegentlich Rilke liest, einen für komplett ahnungslos erklären. Rilke sei Pubertätsschmalz, konstatieren sie schneidend, aber auf der Halbinsel Kamtschatka gebe es eine junge Lyrikerszene, die mit Hilfe von Algorithmen und Wodka bereits ganz hübsche Gedichte hervorgebracht habe. Generell lieben Connaisseure das Abseitige. Gäbe es Bananen-Connaisseure, würden diese empfehlen, die Schale zu essen und das Innere wegzuwerfen.

Als Mensch, der Rilke mag und Steaks mit einem gewöhnlichen Haushaltsmesser schneidet, kommt man sich in Gegenwart von Connaisseurs immer dumm, unkultiviert und rückständig vor. Allein die Vorstellung, von einem Beef-Aficionado in der Dönerbude ertappt zu werden, ist so grauenerregend, dass es ratsam erscheint, auf Döner künftig zu verzichten. Und mit Weinkennern Wein zu trinken, ist eine einzige Qual, weil sie nur darauf warten, ihre Mittrinker als Banausen zu entlarven, die nicht in der Lage sind, die köstlichen Aromen von Sauerkirsche und Glyphosat zu schmecken. Häufig sind Weinkenner auch Jazzkenner, und zwar solche, die den Straßenlärm von Kinshasa als die Musik der Zukunft feiern. Wer den Tod nicht scheut, sollte in solchen Augenblicken erwähnen, dass er gerne Helene Fischer hört.