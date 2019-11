Jugendliche in der Pubertät sind wirklich zu beneiden. Ihr Hirn verfügt über eine Art Schutzfilter, der alles Langweilige erst gar nicht im Gedächtnis ankommen lässt. Wer dann Jahre später an seine Schulzeit denkt, dem fallen dank des Filters vor allem die lustigen Seiten des Schülerlebens ein. Der erste Verweis, der erste Rausch, der zweite Verweis, solche Sachen.

Museumsbesuche gehörten da nicht dazu. Wer sich als 16-Jähriger nicht für die ollen Steinköpfe in der Glyptothek oder den technischen Krimskrams im Deutschen Museum interessierte, durchlebte diese Exkursionen in einer Art Wachschlaf. Man schleppte sich wie ein Untoter an Millionen mit altem Zeug gefüllten Vitrinen vorbei - und erwachte erst wieder als Teil jenes Grüppchens, das sich in den Biergarten abgesetzt hatte. So viel weiß man noch, nicht allerdings, ob der darauf folgende Verweis nun der dritte oder vierte war.

Eine Idee des angehenden Lehrers Philip Fickel könnte Jugendliche bald wieder ganz neu für Museen begeistern. Fickel, der für die SPD im Bezirksausschuss Sendling sitzt, wünscht sich ein Müllmuseum, also einen Ort, an dem die Münchner lernen sollen, was mit ihrem Abfall passiert, wie Recycling funktioniert und so weiter. Das dort gewonnene Bewusstsein soll zur Müllvermeidung beitragen. Auch Schulklassen sollen dann das Museum besuchen, so der Gedanke.

Ein grandioser Vorstoß: Dem Müll widmet sich bisher noch keines der mehr als 70 Münchner Museen, von den unzähligen Privatsammlungen in Haushalten und auf Büroschreibtischen mal abgesehen. Aber so weit ist es längst noch nicht. Erst muss man sich überlegen, was man in so ein Müllmuseum hineinstellt. Eine Ausstellung historischer Plastiktüten? Eine interaktive Mülleimer-Ecke zum Selberfüllen? Ein Hologramm von Münchens oberster Müllfrau Kristina Frank als virtueller Museumsguide? Man kann sich gut vorstellen, dass die Oberbürgermeisterkandidatin der CSU da mitmachen würde, auch wenn die Idee von der SPD kommt. Als öffentlichkeitsscheu gilt sie nicht gerade.

Initiator Fickel dürfte mit dem Müllmuseum den Nerv der jungen Generation treffen, die den Umweltschutz heute sehr ernst nimmt. Wo das Museum hinkommt, ist allerdings noch unklar. Einig dürfte man sich bisher nur darin sein, dass es möglichst weit weg vom nächsten Biergarten sein sollte.