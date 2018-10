12. Oktober 2018, 18:56 Uhr Null acht neun Das ist jetzt wirklich das Letzte

Ach, was wünscht man sich Regen herbei, eine Wolldecke, einen Tee! Dann aber steht man auf und schon wieder scheint die Sonne - das ist so deprimierend! Den zweiten Satz kennen Sie? Ja, er ist in München anscheinend von ewiger Gültigkeit - und er zieht dramatische Konsequenzen nach sich

Kolumne von Andreas Schubert

In zwei Wochen ist die Sommerzeit zu Ende, dann kommt Halloween, dann ist schon wieder Weihnachten und - kaum schaut man - ist die nächste Biergartensaison schon wieder eröffnet. Und dann ist schon wieder Wiesn und Weihnachten und so weiter. So ein Jahr rauscht quasi an einem vorbei wie nix. Und wir haben ständig ein Auge aufs Wetter. Man weiß ja nie, ob man heuer noch mal dazukommt, in die Berge oder zum Starnberger See zu fahren, noch mal ein Picknick im Englischen Garten oder eine Mass im Biergarten zu genießen. Die letzten schönen Tage muss man schließlich ausnutzen.

Allerdings haben wir uns das schon Ende August gedacht, seither haben wir schon 20 letzte Feierabendspritz beim Stammitaliener hinter uns, sieben letzte Runden am Viktualienmarkt, vier letzte Radltouren, drei letzte Ausflüge zum See und zwei letzte Bergtouren. An diesem Wochenende steht das zweite letzte Mal faul an der Isar Herumhängen an, wer weiß schon, wann es wieder mal so schön wird.

Dass bei so viel Abschiednehmen vom Sommerwetter auch der letzte Rest Geld vom Konto schwindet, ist zwar auch irgendwie das Letzte, aber es hilft ja nix. Dabei war der Plan nach der Wiesn folgender: Endlich Regen, endlich Zeit für Detox, Steuererklärung, Herbstputz. Und was ist? Du stehst in der Früh auf - und schon wieder scheint die Sonne, das ist so deprimierend! Das hat Annette von Soettingen, das "Spatzl" aus Monaco Franze, gesagt - mit dem Nachsatz: "Da trinkst du schon mal Einen, den Ersten, weil sonst hält's du's nicht aus."

Das mit dem Trinken sollte man vielleicht nicht unbedingt nachmachen, aber ansonsten hat das Spatzl schon recht. Ständig draußen sein, sich mit Leuten treffen und sich beim Outdoor-Sport einen Muskelkater nach dem anderen holen zu müssen, nie zur Ruhe zu kommen, das kann einem auch im Oktober eine Sommerdepression bescheren. Dabei täte es der Psychohygiene gut, sich nach 86 anstrengenden Sommertagen am Wochenende mal mit einer Kanne Tee vor sich in die Wolldecke einzuwickeln und drei Staffeln einer möglichst langweiligen Serie anzuschauen, damit einem wieder mal bewusst wird, dass es so etwas wie Langeweile überhaupt gibt.

Anregungen werden gerne angenommen. Als Belohnung für den fadesten Serien-Tipp gibt es eine Einladung in den Biergarten. Im November wird sich sicher ein warmer Tag dafür finden.