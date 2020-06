Freunde des Freundes Alexl sind in den Pfingstferien mal wieder übers Land gefahren. Der Pfaffenwinkel war ihr Ziel, und so kamen sie nach Wessobrunn. Für deutsche Sprachhistoriker ist Wessobrunn ungefähr das, was das Grünwalder Stadion für wahre Münchner Fußballfans darstellt. Ein legendärer Ort. Denn im Benediktinerkloster wurde seinerzeit das Wessobrunner Gebet gefunden, eines der ältesten Zeugnisse für die wundervolle Poesie des Althochdeutschen. Wenn der 1860-Anhang im Grünwalder Stadion den herrlichen Sechzger-Marsch singt, deklamiert der Chor der Germanisten sein Wessobrunner "Dat gafregin ih mit firahim firiuuizzo meista, dat ero ni uuas noh ufhimil". Wem da das Herz nicht aufgeht, der hat nichts verstanden und muss die Übersetzung aus alten Schulheften holen: "Das erfuhr ich unter den Menschen als der Wunder größtes, dass die Erde nicht war, noch der Himmel über ihr."

Aber egal, wenn man schon mal da ist, in Wessobrunn, dann schaut man es sich an. So kamen Alexls Freunde in die Kirche, ein Juwel des Rokoko. Alexl ist eher nicht der Rokoko-Typ, sondern evangelisch, seine Freunde vielleicht auch, wenn überhaupt. Was sie in der katholischen Pfarrkirche St. Johann Baptist entdeckten, verstörte sie jedenfalls und sie brachten es Alexl mit nach München. Der reichte es mit einem Stirnrunzeln weiter, das so viel ausdrückte wie: "Schau mal, sieht nach Sockenschuss aus."

Es handelt sich bei dem Souvenir um ein Zwei-Zentimeter-Medaillon aus Billigstmetall und ein gefaltetes Handzettelchen. Das lag in der Pfarrkirche zum Mitnehmen aus. Reliefartig ist auf der Medaille Maria, die Gottesmutter, mit einem Sternenkranz abgebildet, aus ihren Fingern fahren Strahlen wie aus einem Laserrohr. Auf dem Handzettelchen wiederum prangt der Titel "Schutz vor Epidemie durch die Wuntertätige Medaille". Dann wird von der Cholera erzählt, die im Jahr 1832 in Paris grassierte. Die Wundertätige Medaille habe Kranke geheilt und Gesunde vor einer Infektion bewahrt. Drunter ein Aufruf, das Stück "zum Schutz vor der Seuche" zu verteilen, "nach Möglichkeit auch an Menschen, die bereits erkrankt sind". Auf der Rückseite folgt die Ermunterung: "Haben Sie Vertrauen auf die unbefleckte Jungfrau!" Als Urheber ist eine Militia Immaculatae angegeben, eine Truppe offenbar militanter Marienverehrer mit Sitz in der Schweiz. Dort kann man den "Corona-Flyer" für 2 Cent und mit gesegneter Wundertätiger Medaille für 20 Cent bestellen.

Sockenschuss oder nicht - Alexls Freunde wollen sich jetzt bei der Kirche beschweren, weil sie nicht fassen können, wie fahrlässig sie leichtgläubige Menschen dem Risiko aussetzt, einem Blechscheibchen den Schutz vor Covid-19 zuzutrauen. Viren lachen sich wahrscheinlich kaputt über eine Wundertätige Medaille. Ob sie überhaupt was taugt, könnte man allenfalls im Grünwalder Stadion testen. Eine Medaille an die Torpfosten kleben und dann schauen, ob 1860 an diesem Wochenende gegen Rostock gewinnt. Sollten die Löwen sogar aufsteigen, reden wir über ein Wunder.