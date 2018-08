3. August 2018, 18:59 Uhr Null Acht Neun Bittere Pillen

Mit einem Zeckenbiss ist man gestraft genug. Doch dann wird man in der Apotheke auch noch schief angesehen

Kolumne von Rudolf Neumaier

Normalerweise haben Apothekerinnen diesen Mitleidsblick, wenn man ihnen ein Rezept des Arztes entgegenstreckt, auf dem ein Antibiotikum verschrieben ist. Mittelohr- oder Blasenentzündung, Halsweh, Husten, Magen-Darm - eine gute Apothekerin erkennt am Rezept und an den Nasenspitzen ihrer Kunden, welche Qualen sie in ihren Laden treiben. Sie schauen einen dann voller Erbarmen an und schütten wortreich Trost über den Leidenden aus, wobei der mütterliche Krankenschwesternblick allein der beste Einstieg ist in eine erfolgreiche Therapie. Apothekerinnen sind Feen, ihre Pharmazeutisch-technischen Assistentinnen im Übrigen auch. Normalerweise.

Diesmal aber sind die Augen der Apothekerin auf dem Rezept haften geblieben und gar nicht erst auf die Nasenspitze des Patienten gewandert. Der Arzt hatte zwei Packungen Doxycyclin 200 verordnet und draufgeschrieben, täglich sei eine doppelte Dosis einzunehmen. Das Gesicht der Frau im weißen Kittel, die gerade noch so freundlich war zu den anderen Kunden, dieses Gesicht wird finster. Abscheu, Ekel, Verachtung - all das ballt sich darin zusammen. Trost? Im Gegenteil. Der Versuch des Kunden, mit einem schüchternen "Gibt es denn was Bestimmtes zu beachten bei diesem Mittel?" etwas Lockerheit in den Kaufakt zu bringen, endet kläglich. Ein feldwebeliges "Sonne meiden! Beipackzettel lesen!" kommt zurück. Damit ist der Small Talk auch schon wieder beendet.

Warum ist diese Apothekerin so böse? Dieses Rätsel löst später der Beipackzettel. Die Liste der Krankheiten, die mit Doxycyclin behandelt werden, klingt übel: Sie beginnt mit "Tripper und Harnröhrenentzündung des Mannes", geht mit "durch Gonokokken bedingter Nebenhodenentzündung" weiter und gipfelt, welch Dramaturgie so ein Beipackzettel haben kann!, in der Syphilis. Diese Liste kann bei Apothekern offenbar übelste Fantasien hervorrufen - sie enthält Geschlechtskrankheiten, die man sich nicht mal eben im Freibad einfängt oder beim Tischtennis-Spielen. Klar, die Apothekerin hat in ihrem Gegenüber einen armseligen Sextouristen gesehen, der sich beim Discountsex auf einem Straßenstrich einen solchen Tripper eingefangen hat, dass er gleich die doppelte Menge Doxycyclin braucht.

In Wirklichkeit handelt es sich beim zu behandelnden Infekt um eine Lyme-Borreliose. Kann man nach einem Zeckenbiss bekommen, hat mit schlechtem Sex überhaupt nichts zu tun. Diese Krankheit steht zwar auch auf dem Beipackzettel, aber gut unter den Geschlechtskrankheiten versteckt. An eine stinknormale Zecke aus dem eigenen kleinen Garten denkt die Apothekerin wohl nicht, wenn ihr ein Mann mittleren Alters gegenübersteht, der Doxycyclin braucht. Sonne meiden? Ein Zeckenbiss ist das letzte, was man in einem solchen Sommer brauchen kann. Als Nebenwirkungen stehen Leberschädigung, schwarze Haarzunge, Heiserkeit, Verlust der Geruchsempfindung, schwere Hautreaktionen, Ohrgeräusche sowie Hirndrucksteigerungen auf dem Beipackzettel. Und Angstzustände! Wenn die Nebenwirkungen einsetzen, sehen wir uns in der Apotheke wieder.