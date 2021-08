Glosse von Wolfgang Görl

Selbstverständlich ist es erfreulich, dass der Münchner nach langer Durststrecke wieder im Biergarten hocken darf, zumal die Biergartenhockerei ein Menschenrecht ist, das die Vereinten Nationen eigens für München geschaffen haben und das auch nur hier gilt. Altbewährte Stammtischbelegschaften, die monatelang zu Online-Trinkgelagen gezwungen waren, besetzen nun endlich wieder die Bierbänke der analogen Welt, und natürlich gibt es jede Menge zu bereden. Das Wetter zum Beispiel, dieser völlig missglückte Sommer, der so kalt und feucht war, dass man mangels Alternativen ins Museum gehen musste. "Das ist doch der Beweis, dass es den Klimawandel gar nicht gibt", jubelt der Heinzi, der grundsätzlich alles anzweifelt, ausgenommen das Reinheitsgebot. Ein paar Widerworte fallen, etwa dass ein Platzregen in Pasing nicht das gesamte Weltklima repräsentiere, aber das lässt der Heinzi nicht gelten. Aus sicherer Quelle wisse er, dass der Klimawandel eine Erfindung der Grünen sei, um die deutsche Autoindustrie zu ruinieren und nur noch vegane Verkehrsmittel zuzulassen.

Was ist nur aus unserer Stammtischrunde geworden? Gut, Meinungsverschiedenheiten gab es auch früher, sogar krasse weltanschauliche Differenzen, etwa die Frage, ob man für die Löwen sei oder die indiskutablen Bayern. Aber irgendwie kamen wir immer zusammen, selbst extreme Ansichten, ja sogar Bekenntnisse zur FDP oder zu Aiwanger minderten die Freundschaft nicht. Heute hingegen behauptet der Dirk, eigentlich ein netter Kerl, das Coronavirus existiere gar nicht, das hätten sich die Politiker, allen voran die Merkel, der Lauterbach und der Robert Koch, nur ausgedacht, um die Bürger zu gängeln und eine Gesundheitsdiktatur zu errichten. Was darauf antworten? "Mach mal halblang, Dirk, die Wissenschaft sagt doch ..." Der Rest geht in Dirks Hohngelächter unter. Im selben Moment springt er auf, faselt noch was von "Deppen, die an die korrupten Wissenschaftler glauben", und verschwindet auf Nimmerwiedersehen.

Betretenes Schweigen. Dann sagt die Evi, sie habe gehört, dass sich im Corona-Impfstoff Mikrochips zur Überwachung befinden und die Teststäbchen sind auch vergiftet. Genau, fügt der Heinzi hinzu, und es ist längst erwiesen, dass die Flugzeug-Kondensstreifen Substanzen enthalten, die der Gedankenkontrolle dienen.

Spätestens jetzt ist klar: Dieser Stammtisch ist am Ende. Er hat den Lockdown nicht überlebt. Hier hocken Menschen zusammen, die in verschiedenen Welten leben. Die einen auf einer Scheibe, auf der böse, ja teuflische Mächte sich immer neue Schweinereien ausdenken, um die Guten zu unterdrücken; die anderen auf einer blauen Kugel, deren Bewohner daran glauben, dass die Dinge mit Vernunft, Gerechtigkeit und Humanität noch am besten zu regeln wären. Nicht mal Bier kann solche Gegensätze vereinen. Apropos: In den Hopfen für die Münchner Brauereien injizieren die Hallertauer Bauern seit Jahrhunderten ein Mittel, das den Leuten den Verstand raubt. Nun endlich beginnt es zu wirken.