19. Oktober 2018, 18:55 Uhr Null acht neun Ach Konrad, wo kämen wir da hin?

Ein Zettel an der Windschutzscheibe führt zu einem verheißungsvollen Dialog unter Philosophen. Nur dass der eine von ihnen offenkundig Sex will - und der andere höchstens ein Bier

Kolumne von Rudolf Neumaier

Konrad? Es gab in der Schule einen Konrad, aus Unterwössen kam der. Lief mit Lederhose herum, jeden Tag. Lange her. Dann gibt es einen entfernten Verwandten dieses Namens. Aus Fridolfing. Aber sonst? Im Bekanntenkreis kein Konrad, auch unter den Kollegen in der Zeitung keiner. Jedenfalls keiner, der interessiert sein könnte, Kaffee zu trinken mit einem überwiegend übel gelaunten Feuilleton-Redakteur, der immer mehr seiner ergrauenden Haare verliert. Aber genau das wollte Konrad: "Lust auf einen Kaffee? Bis dann, Konrad", stand unter ...