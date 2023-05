Von Yvonne Poppek, Nürnberg

Wer kennt schon Orbit? Die Nürnberger Kellerband, die in den Siebziger- und Achtzigerjahren einen Hit nach dem anderen erfand, aber niemals auftrat? "Money, Money, Money" - von ihnen. "Major Tom", "I've Got the Power", "Daddy Cool", "Knockin' on Heaven's Door", jawohl, alle von ihnen. "Alles nur geklaut" übrigens auch. Den haben die Fünf spontan improvisiert, als sie merkten, dass ihre Songs gestohlen und nun von anderen Bands gespielt wurden. Im Radio. Und im Wembley-Stadion, die "Bohemian Rhapsody" etwa. Ist das zu glauben?