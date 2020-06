"Manchmal brauche es den Blick von außen" (9. Juni) über Selcuk Cara, der in der ehemaligen NS-Kongresshalle Nürnberg die "Meistersinger" inszenieren will:

Ja, Kunst ist systemrelevant, und ja, Kunst kann Orte umdeuten. Der legendäre Konzertveranstalter Fritz Rau hat das am 1. Juli 1978 auf überzeugende Weise gezeigt. Er lud Bob Dylan ein, auf dem Zeppelinfeld in Nürnberg ein Konzert zu geben. Dieser Ort der Schande wurde damals durch die Künstler auf der Bühne und durch uns, die 80 000 Konzertbesucher vor der Bühne, im Sinne des Wortes "neu besetzt" und umgedeutet. Mit dem Song "Masters of War" führte Bob Dylan das Ereignis zu einem grandiosen Höhepunkt. Es sind große Schuhe, in die Herr Selcuk Cara zu steigen versucht. Werner Deimel, München