Stephan Schäfer ist Agamemnon. Immer wieder sieht man den Hünen von Schauspieler bebend dastehen, die rechte Hand nach vorn, die linke Hand gen Himmel gereckt. So als würde er sich gegen die Last stemmen, die ihm auferlegt wurde und die ihn langsam aber sicher zu erdrücken droht. Denn der griechische Heerführer soll seine jüngste Tochter Iphigenie töten, um den Wind günstig zu stimmen und so im Trojanischen Krieg zu siegen. „Das Kind ist der Preis!“, heißt es kurz und brutal.