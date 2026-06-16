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Theaterpremiere in NürnbergDer Krieg ist zu Hause angekommen

Lesezeit: 2 Min.

Spirale der Gewalt: Katharina Uhland als Klytämnestra in Stephan Kimmigs „Orestie“ am Staatstheater Nürnberg.
Spirale der Gewalt: Katharina Uhland als Klytämnestra in Stephan Kimmigs „Orestie“ am Staatstheater Nürnberg. Konrad Fersterer

Stephan Kimmig bringt am Staatstheater Nürnberg die „Orestie“ von Aischylos in der Neubearbeitung von Robert Icke als beklemmendes Familiendrama auf die Bühne.

Kritik von Florian Welle, Augsburg

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Stephan Schäfer ist Agamemnon. Immer wieder sieht man den Hünen von Schauspieler bebend dastehen, die rechte Hand nach vorn, die linke Hand gen Himmel gereckt. So als würde er sich gegen die Last stemmen, die ihm auferlegt wurde und die ihn langsam aber sicher zu erdrücken droht. Denn der griechische Heerführer soll seine jüngste Tochter Iphigenie töten, um den Wind günstig zu stimmen und so im Trojanischen Krieg zu siegen. „Das Kind ist der Preis!“, heißt es kurz und brutal.

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„La Belle et la Bête“ in Augsburg
:Das Biest trägt Wrestlingschuhe

Susanne Lietzow inszeniert „La Belle et la Bête“ als körperliches Spektakel – und die Augsburger Philharmoniker klingen, als hätte Philip Glass für genau diesen Raum komponiert.

SZ PlusKritik von Egbert Tholl

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