Von Greta Hüllmann, Nürnberg

Das Germanische Nationalmuseum in Nürnberg wird digitalisiert. Künftig soll jeder Ausstellungsraum in den vier Etagen vom heimischen Sessel aus begehbar sein. Bisher sind lediglich Bilder und Informationen zu den Exponaten online abrufbar, eine virtuelle Tour, die das Gefühl eines Museumsbesuchs vermittelt, gibt es noch nicht. "Das ist ein wichtiger Aspekt, warum wir die Digitalisierung in Angriff nehmen", sagt Sonja Mißfeldt, Leiterin des Referats Presse des Germanischen Nationalmuseums. "Menschen , die keine Möglichkeiten haben, herzukommen, sollen Zugang bekommen." Die Räume der Dauerausstellungen wurden in den vergangenen zwei Tagen mithilfe von Lasern und Kameras gefilmt, so dass ein 360-Grad-Rundgang entsteht. Von 40 Exponaten wurden außerdem 3D-Modelle erstellt. "Wir wollen Highlights, wie Gefäße, Musikinstrumente oder Kleider, so greifbar wie möglich machen", erklärt Mißfeldt. "Es ist schöner, wenn man online in einen Krug hineinschauen kann, als ihn nur als Bild zu betrachten". Das ist nötig, denn ab 2025 wird der Südbau des Museums saniert. Knapp 70 000 Objekte sollen dann für Besuchende über den virtuellen Rundgang zugänglich sein. "Bis dahin wollen wir so viele 3D-Exponate wie möglich haben", sagt Mißfeldt.