Mit sieben Konzerten von Weltmusik bis Musikkabarett tröstet sich Nürnberg an der Seebühne am Dutzendteich über das erneut ausgefallene Bardentreffen hinweg

Von Oliver Hochkeppel, Nürnberg

Wenn es darum geht, welche Großveranstaltung noch bei der leisesten Corona-Gefahr unmöglich wird, kommt das Nürnberger Bardentreffen wohl gleich nach dem Münchner Oktoberfest. Gut 200 000 Menschen schieben sich da ein Wochenende lang durch die enge Altstadt zu überfüllten Plätzen und Spielstätten. Weil dies also auch heuer nicht machbar ist, greift das Projektbüro Kultur der Stadt wieder auf das Trostpflaster zurück, das sich schon 2020 bewährt hat: Die "Seebühne" kehrt unter dem schönen Motto "Im Paddelboot zu Global Pop" vom 30. Juni bis zum 4. Juli zurück an den Nürnberger Dutzendteich.

Detailansicht öffnen Herbert Pixner eröffnet die Konzertreihe. (Foto: Claus Schunk)

Diese kleine Bühne steht auf dem Ufergelände des Yacht-Clubs Nürnberg, zum Wasser hin ausgerichtet. Denn die Zuschauer paddeln mit dem, was sie selbst mitgebracht haben, ob Gummiboot, Kanu, Kajak oder Stand-up-Board, vor die Musiker. Maximal zwei Insassen darf das Gefährt haben, dafür kostet der Spaß auch nur 20 Euro pro Boot. "Zu so einem Preis wird man etwa einen Herbert Pixner so schnell nicht wieder erleben können, und so atmosphärisch reizvoll und romantisch vermutlich auch nicht", sagt Rainer Pirzkall, der sonst das Bardentreffen leitet und nun eben für das Programm der Seebühne verantwortlich ist.

Ins große Finale geht es mit den Lokalmatadoren von Gankino Circus

Auch da bleibt er seiner Linie treu: Gehobenes und Interessantes zwischen Global Pop, Songwriting und Musikkabarett ist hier zu sehen. Wie schon zum Auftakt mit dem bereits erwähnten Südtiroler Akkordeon-Pionier Herbert Pixner, der die alpenländische Volksmusik mit seinen Grenzüberschreitungen in andere Genres, ins Theater wie ins Kabarett zu neuen Ufern geführt hat. Auf ihn soll die hinreißende Fadista Gisela João aus Lissabon folgen, was wegen der aktuellen Corona-Lage in Portugal noch auf der Kippe steht. Sicher aus Barcelona anreisen werden Bufa y Sons, die vor ein paar Jahren schon auf dem Bardentreffen mit ihrem jazzig-bluesigen Pop auf konventionellen, aber auch außergewöhnlichen Instrumenten wie Steinen, Gießkannen, Fahrrädern oder Oliven begeisterten. Eine sichere Sache ist auch die Allgäuer Alternative- und Tribal-Trance-Truppe Orange um Rainer von Vielen, genau wie das preisgekrönte Liedermacher-Duo Simon & Jan und das gute Gewissen des deutschen Kinderliedes Fredrik Vahle. Ins große Finale geht es dann mit Lokalmatadoren: Gankino Circus aus dem fränkischen Dietenhofen heben ihr neues Musikkabarett-Programm "Bei den Finnen" aus der Taufe.

"Wir freuen uns, Teilaspekte des Bardentreffens dennoch präsentieren zu können. Auf der Seebühne werden regionale und internationale Künstler etwas von dem Flair verbreiten, das üblicherweise auf den Plätzen und in den Gassen der Altstadt im Sommer vorherrscht", fasst die für Kultur zuständige Bürgermeisterin Julia Lehner zusammen. Wer kein Schlauchboot besitzt oder es nicht nach Nürnberg schafft, kann trotzdem die Musik und etwas von dem Flair miterleben: Der Bayerische Rundfunk schneidet alle Konzerte mit, im Radio an den Sonntagen des 1., 8., 22. und 29. August jeweils von 21.05 bis 22 Uhr auf Bayern 2 zu hören und als Video-Live-Stream auf www.br.de/franken zu sehen.