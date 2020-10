Von Anne Fritsch

Das Nürnberger Theater Mummpitz ist eine Institution im Kinder- und Jugendtheater. In 40 Jahren gab es 4176 Vorstellungen und eine halbe Million Zuschauer. Nun hat sich das Theater zum Jubiläum eine Uraufführung geschenkt, die zeigt, worauf es Michael Schramm, Sabine Zieser und Co. seit Jahrzehnten ankommt: "Der Dreigroschenopa", an mehreren Terminen in Oktober und November zu sehen, erzählt von Kinderarmut und Familienzusammenhalt, und das für Kinder ab sechs Jahren. Ein Stück, das zeigt, was dieses Theater ausmacht: schwierige gesellschaftliche Themen für junges Publikum mit Ernst und Humor verhandeln.