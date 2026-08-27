Zum Hauptinhalt springen

Gedenken zum Todestag von Habil KılıçDer NSU-Terror und das endlose Leid zweier Münchner Familien

Lesezeit: 4 Min.

Auch in der Vergangenheit gedachte der Türkenrat München vor seinem Laden in Ramersdorf des Mordes an Habil Kılıç und den neun weiteren Opfern des NSU-Terrors.
Auch in der Vergangenheit gedachte der Türkenrat München vor seinem Laden in Ramersdorf des Mordes an Habil Kılıç und den neun weiteren Opfern des NSU-Terrors. Foto: Alessandra Schellnegger

2001 ermorden rechtsextreme Terroristen Habil Kılıç, vier Jahre später Theodoros Boulgarides. Die Wunden der Hinterblieben heilen nicht. Über den Überlebenskampf der Familien.

Von Andrea Schlaier

SZ bei Google bevorzugen

Habil Kılıç steht hinter der Ladentheke seines Gemüseladens „Himmet Market“ an der Bad-Schachener-Straße in Ramersdorf, als er mit zwei Schüssen in den Kopf regelrecht hingerichtet wird. Die Polizeiinspektion ist nur 100 Meter entfernt. Eine Kundin findet den 38-jährigen Familienvater kurz darauf in einer Blutlache liegend. Am 29. August jährt sich der Tag zum 25. Mal, an dem Mitglieder des sogenannten Nationalsozialistischen Untergrunds (NSU) Habil Kılıç ermordet haben.

Zur SZ-Startseite

Exklusiv20 Jahre Mord an Theodoros Boulgarides
:Das Münchner Netzwerk des NSU

Zwei Jahrzehnte nach dem rechtsterroristischen Mord an Theodoros Boulgarides bleiben viele Fragen offen. Woher kannten die NSU-Täter den Schlüsselladen des Opfers? Hatten sie Helfer in München? Die Spuren ins Neonazi-Milieu der Stadt sind unübersehbar.

SZ PlusVon Martin Bernstein

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite