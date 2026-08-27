Habil Kılıç steht hinter der Ladentheke seines Gemüseladens „Himmet Market“ an der Bad-Schachener-Straße in Ramersdorf, als er mit zwei Schüssen in den Kopf regelrecht hingerichtet wird. Die Polizeiinspektion ist nur 100 Meter entfernt. Eine Kundin findet den 38-jährigen Familienvater kurz darauf in einer Blutlache liegend. Am 29. August jährt sich der Tag zum 25. Mal, an dem Mitglieder des sogenannten Nationalsozialistischen Untergrunds (NSU) Habil Kılıç ermordet haben.