Im April 1945 rettete Hanns Huber die Mitgliederkartei der NSDAP vor der Vernichtung. Danach geriet er in Vergessenheit. Seine Großnichte und Münchens Oberbürgermeister Krause setzen sich nun für ein Gedenken ein.

Mehr als acht Millionen Mitgliederkarten der NSDAP bewahrte Hanns Huber im April 1945 vor der Vernichtung. Durch den Erhalt der Dokumente konnten die Alliierten nach dem Krieg Parteimitglieder identifizieren und vor Gericht stellen. Auch die Ankläger in den Nürnberger Prozessen stützten sich auf die Erkenntnisse aus den Akten.