Von Susanne Hermanski

Jahrelang hing das Bild verborgen hinter einem Vorhang. Was es mit dem gewaltigen Fresko auf sich hat und was darauf zu sehen ist, geisterte bestenfalls noch als Gerücht durch die Reihen der Schülerinnen im altehrwürdigen Max-Josef-Stift. Doch wie es so ist mit den auch noch so gut verborgenen Leichen im Keller und Altlasten im Foyer: Irgendwann drängen sie wieder an die Oberfläche. Wandbehang und Aufhängung wurden morsch, neugierige Geschichtslehrer und ihre besten Schülerinnen taten ihr Übriges.