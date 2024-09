Interview von Heiner Effern

Drei Projektionsflächen, auf denen Videos von Lieblingsplätzen zu sehen sind – von Menschen, die von antisemitischen oder rassistischen Mördern getötet worden sind. Davor sitzt die Künstlerin Talya Feldman, die sich 2019 in der Synagoge von Halle befand, als ein Attentäter erfolglos versuchte, in das Gebäude einzudringen und anschließend eine Person vor dem Gebäude und eine weitere in einem nahe gelegenen Kiez-Döner tötete. Neben ihr hat Sibel Leyla Platz genommen, deren Sohn Can von einem rechtsextremen Attentäter 2016 beim rassistischen Anschlag am Olympia-Einkaufszentrum erschossen worden ist.