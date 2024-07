Der Künstler Naneci Yurdagül möchte mit seiner Kunstintervention „Made in Germany“ am NS-Dokumentationszentrum München auf dieses Thema aufmerksam machen. Bis zum 6. Oktober sind vor dem NS-Dokumentationszentrum auf dem Max-Mannheimer-Platz drei große Deutschlandflaggen zu sehen. Auf den ersten Blick sind diese jedoch für die meisten Passanten wohl kaum als das Nationalsymbol erkennbar, denn „aus den Farben Schwarz, Rot, Gold wurde Grau, Grau, Grau“, erklärt die Kuratorin der Installation, Karolina Kühn, bei der Eröffnung.

Detailansicht öffnen Der Frankfurter Bildhauer und Performance-Künstler Naneci Yurdagül, bevor er seine Trikoloren am Max-Mannheimer-Platz hisst. (Foto: Catherina Hess)

Naneci Yurdagül, Bildhauer und Performance-Künstler, setzt sich in seiner Kunst kritisch mit Themen wie Herkunft und Identität auseinander. Dabei verwendet er oft Sprache und bekannte religiöse oder politische Symbole als Ausdrucksmittel. Seine Intervention in München umfasst zwei Installationen, mit welchen Yurdagül „grundsätzliche Fragen nach dem Zusammenleben der Menschen“ stellt.

SZ Plus Rechtsextremismus : Rechter Terror - eine Münchner Fortsetzungsgeschichte Eine Wanderausstellung im NS-Dokumentationszentrum stellt die Perspektive der Opfer und Hinterbliebenen in den Mittelpunkt. Manche lokale Aspekte verlagert sie aber zu stark ins Rahmenprogramm. Von Martin Bernstein

Die drei Flaggen auf dem Max-Mannheimer-Platz gehören zur Intervention „Dunkel Deutschland“. Die ursprünglich farbigen Symbole sind in Grautöne umgewandelt, was den Zustand der heutigen Demokratie in Deutschland und ihrer Werte hinterfragen soll. Diese Farbanpassung soll die gegenwärtige Stimmung im einem Land reflektieren, in dem die demokratische Mehrheit zunehmend ins Wanken gerät. Auch der Ort, an dem die Flaggen gehisst wurden, hat Bedeutung: Der Max-Mannheimer-Platz und das NS-Dokumentationszentrum befinden sich dort, wo früher einmal das sogenannte Braune Haus, der Parteizentrale der NSDAP stand. Yurdagüls Arbeit ist politischer Kommentar zur aktuellen Situation, in der rechtsextremistische Parteien hohe Wahlergebnisse erzielen und rassistische sowie antisemitische Gewalt zunimmt. Die Flaggen sollen daran erinnern, dass die durch sie symbolisierten Werte von allen verteidigt werden müssen, damit sie nicht auch in unserer Gesellschaft einem Grau, Grau, Grau weichen.

Detailansicht öffnen "a mentsh is a mentsh": Als "Mentsh" gilt im Jiddischen, wer seinen Mitmenschen mit Mitgefühl, Gerechtigkeit, Ehrlichkeit und Hilfsbereitschaft begegnet. (Foto: Catherina Hess)

Die zweite Installation „Ohne Titel – a mentsh is a mentsh”, ist ein schlichter Neonschriftzug im Foyer des Dokumentationszentrums. Er ist das Erste, was Besucher sehen, wenn sie das Haus betreten. „Mentsh“ stammt aus dem Jiddischen und verweist auf das, was den Menschen im Kern ausmacht: Mitgefühl, Gerechtigkeit, Ehrlichkeit und Hilfsbereitschaft. Die Installation soll an die Unantastbarkeit der Menschenwürde erinnern und daran, dass Geschlecht, Herkunft, Religion oder Alter keine Rolle für das Menschsein spielen. Yurdagül kreierte die Installation 2020 nach dem rechtsterroristischen Anschlag in Hanau, bei dem der Täter seinen Opfern ihre Menschlichkeit absprach.

Seit seiner Kunstinstallation „Deutsch mich nicht voll“, die im Jahr 2001 erstmals gezeigt wurde, setzt sich Naneci Yurdagül in seiner Kunst kritisch mit dem politisch-gesellschaftlichen Zustand Deutschlands auseinander. Diese Themen ziehen sich durch sein Werk, das er häufig im öffentlichen Raum präsentiert und dabei ein breites Spektrum an Medien nutzt, darunter Installation, Performance, Skulptur, Malerei, Sprache, Film und Fotografie.

„Made in Germany“, bis 6. Oktober, am und im NS-Dokumentationszentrum München, Max-Mannheimer-Platz 1