Von Martin Bernstein

Hunderte Menschen haben am Mittwochvormittag in München der Opfer der Pogromnacht von 1938 und der sich daran anschließenden Judenverfolgungen bis hin zum Holocaust gedacht. Erstmals fand die Lesung unter dem Motto "Jeder Mensch hat einen Namen" im Alten Rathaus statt - dort, wo am 9. November 1938 gegen 22 Uhr Joseph Goebbels mit einer Hetzrede vor NSDAP- und SA-Führern die organisierten Angriffe auf jüdische Privatpersonen, Geschäfte und Einrichtungen startete.

Nach der Lesung zogen die Menschen - unter ihnen viele Schülerinnen und Schüler des städtischen Luisengymnasiums - schweigend durch die Münchner Altstadt zum Gedenkstein für die ehemalige Hauptsynagoge an der Maxburgstraße, die bereits im Juni 1938 als eines der ersten jüdischen Gotteshäuser in Deutschland von den Nationalsozialisten zerstört worden war. Dort wurden Steine zum Gedenken an die Ermordeten niedergelegt, Rabbiner Shmuel A. Brodman sang das Totengebet.

Die vorangegangene Namenslesung im Alten Rathaus erinnerte in diesem Jahr an Patientinnen und Patienten, Pflegepersonal und Ärzte aus der Münchner Israelitischen Klinik, die vor 80 Jahren ins Konzentrationslager Theresienstadt deportiert wurden. Der Abtransport der zum Teil schwerstkranken Menschen erfolgte vom 3. bis zum 5. Juni 1942 am helllichten Tag in Möbelwagen. "Niemand schaute hin, niemand stellte Fragen", schrieb eine Augenzeugin. An das 1910 gegründete Krankenhaus an der Hermann-Schmid-Straße in der Münchner Ludwigsvorstadt erinnert heute ein Gedenkstein.

Zwischen Juni und August 1942 deportierten die Nazis 1195 Münchnerinnen und Münchner mit insgesamt 24 Transporten nach Theresienstadt. Die meisten der Deportierten gingen dort zugrunde oder wurden in Vernichtungslagern ermordet. So wie Karl Stahl, der damalige Vorsitzende der Israelitischen Kultusgemeinde. Der hochdekorierte Weltkriegsoffizier war bereits nach den Novemberpogromen von 1938 vorübergehend ins Konzentrationslager Dachau verschleppt worden. Mitte Juni 1942 wurden Stahl und seine Frau Luise nach Theresienstadt deportiert. Sie überlebten dort bis Oktober 1944. Nach ihrer erneuten Deportation wurden die beiden im Vernichtungslager Auschwitz umgebracht.

Aus dem Krankenhaus der Israelitischen Kultusgemeinde gibt es nur vier Überlebende

Münchens Polizeivizepräsident Michael Dibowski erinnerte bei der Namenslesung im Alten Rathaus an Stahls Leben und Leiden. Weitere Lesungsbeiträge kamen unter anderen vom Münchner Kulturreferenten Anton Biebl, von Stadtbrandrat Claudius Blank sowie den Schülerinnen und Schülern Acelya Abasiz, Tabea Barzen, Charlie Fechter, Ellen Graehl, Leonie Harles, Raquel Jenauth, Ida Kessner, Pauline Schmidt, Marie Sirch und Henry Wagner vom Städtischen Luisengymnasium.

Im Vorraum des Festsaals war zum Gedenktag eine Ausstellung aufgebaut, die acht Schülerinnen und Schüler des Luisengymnasiums vor einem Jahr initiiert haben. Die Jugendlichen rekonstruierten die Lebensläufe von ehemaligen jüdischen Schülerinnen, soweit dies aus den Akten der Täter in der Stadtverwaltung möglich war. Besuchten zu Beginn der NS-Diktatur noch 55 jüdische Mädchen die Schule, waren es im November 1938 noch fünf, die unmittelbar nach dem Novemberpogrom zwangsweise abgemeldet wurden. Ihnen gelang noch die rettende Emigration - anders als vielen anderen ehemaligen Schülerinnen, die im Warschauer Ghetto, in der Tötungsanstalt Hartheim oder im litauischen Kaunas ermordet wurden.

Unter den im Juni vor 80 Jahren nach Theresienstadt Verschleppten, an die am Mittwoch in München erinnert wurde, war auch der Filmregisseur Emil Rosenthal ("Kurt Rosen"). Der beinamputierte Weltkriegsteilnehmer befand sich, nachdem die Flucht ins Ausland gescheitert war, im Krankenhaus der Israelitischen Kultusgemeinde, als die Klinik aufgelöst wurde. Der damalige Chefarzt Julius Spanier, einer von nur vier Überlebenden, beschrieb die Szene später so: "Während des Abtransportes war die Hermann-Schmid-Straße für den Verkehr gesperrt, nur ein Major der Wehrmacht durfte die Straße passieren. Als dieser des unheimlichen Transportes ansichtig wurde, frug er die Oberin nach dem Grunde dieses merkwürdigen Vorgangs. Als er von ihr wahrheitsgemäß unterrichtet war, rief er voll Entsetzen und ungeachtet der umstehenden Gestapo und SS mit lauter und wohlvernehmbarer Stimme aus: 'Was? Kranke und sterbende Menschen? Ich schäme mich, ein Deutscher zu sein!'"

Am Mittwochabend findet im Alten Rathaus ein Gedenkakt der Israelitischen Kultusgemeinde und der Stadt München statt. Im Mittelpunkt werden erneut die Deportationen nach Theresienstadt stehen. Sybille Steinbacher, die Direktorin des Fritz Bauer Instituts und Lehrstuhlinhaberin an der Goethe-Universität Frankfurt am Main, wird über den "Alltag unter ständiger Bedrohung" im Konzentrationslager sprechen. Der Gedenkakt wird live übertragen.