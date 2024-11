Der November war wettertechnisch eine Katastrophe: alles grau in grau. Aber politisch zogen noch viel dunklere, ja schwarze Wolken herauf. Trump wurde erneut zum US-Präsidenten gewählt, die deutsche Ampel-Regierung zerbrach, der Nahost-Konflikt, der mit dem Überfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 eine neue Eskalationsstufe erreicht hatte, ging ins zweite Jahr, und der Angriffskrieg, den Russlands Präsident Putin gegen die Ukraine führt, überschritt in diesem Monat die 1000-Tage-Marke.

Auch wirtschaftlich und gesellschaftspolitisch herrscht alles andere als eitel Sonnenschein. Kulturpolitisch sieht es ebenfalls ziemlich düster aus. Allenthalben werden Kulturetats gekürzt, der Rotstift bedroht Projekte und Programme der freien Szene, aber auch alteingesessene Kultur-Institutionen müssen schmerzhafte Einschnitte hinnehmen. Kurzum: Es gibt nicht besonders viel zu lachen in diesem Spätherbst des Jahres 2024.

Da wirkt es wie ein heller Lichtstreif am Horizont, wenn das Forum Humor und der Verein Comicaze unter dem Titel Willkommen in der Lachanstalt ins Kunstlabor2 einlädt (noch bis 1. Dezember). Auch wenn hier manche Spielart des Humors recht derb daherkommt. Fäkal- und Pups-Humor liefern brachiale Schenkelklatscher ab, und der humoristische Umgang mit bajuwarischem Brauchtum, der in der Ausstellung gepflegt wird, ist ebenfalls nicht gerade hintergründig. Aber vielleicht entspricht das diesen trüben Zeiten. Die sind ja auch nicht gerade feinsinnig.

Feinsinniger und herrlich respektlos gegenüber der Kunstgeschichte sind hingegen die Collagen und Cut-Outs von Hank Schmidt in der Beek, der mit der Ausstellung Drachensaison in der gegenstandslosen Welt im VS, dem Interim der Villa Stuck in der Goethestraße zu sehen ist (bis 16. Februar 2025). Der in München geborene, in Berlin lebende Künstler, Dichter und Musiker verbindet Comics und Klassiker der Moderne auf so hinreißende Art, dass man aus dem Schmunzeln gar nicht mehr herauskommt. Da ziehen Tick, Trick und Track Kasimir Malewitschs acht rote Rechtecke wie Luftballons hinter sich her, der kleine Maulwurf erkundet die dynamischen Formen dieses Vorreiters des Suprematismus, ein Mainzelmännchen steht mit seinem Goldfischglas bedröppelt vor dem Formaldehyd-Hai Damien Hirsts und Mickey Mouse und Goofy nutzen Malewitschs Formen frech zum Spiel mit dem Wind. Dass Hank Schmidt in der Beek zusammen mit seinen Kumpels (unter anderem Nick McCarthy) vom Lunsentrio am Eröffnungsabend ein wildes Punkt-Konzert gaben, setzte noch mal ein Pfund gute Laune obendrauf – blieb aber ein einmaliges Ereignis im Rahmen des Auftakts zur „Drachensaison“.

Kein einmaliges Ereignis, sondern eine lieb gewordene Tradition ist die Jahresgaben-Ausstellung des Kunstvereins. Mitglieder liefern da weit unter Marktpreis Werke ein, die nur kaufen kann, wer den Verein durch eine Mitgliedschaft fördert. Die kann man praktischerweise gleich mit erstehen und ist so für Weihnachten oder den nächsten Geburtstag gerüstet. Oder man macht sich eine doppelte Freude und beschenkt sich ganz einfach selbst. Am Nikolaustag, 6. Dezember, kann die Bescherung in diesem Jahr beginnen. Von 18 Uhr an stehen die Kunstwerke in den Kunstvereinsräumen am Hofgarten zum Verkauf. Die Ausstellung dazu ist danach noch bis 15. Dezember zu sehen.