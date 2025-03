Wer Notting Hill hört, denkt im ersten Moment wahrscheinlich an den verschmitzt lächelnden Hugh Grant oder an die bunten Häuschen, die man im gleichnamigen Londoner Stadtteil findet. In München aber steht der Name für Pancakes und Brote, für Chai Latte und Pistazien-Croissants. Zugegeben, an die verträumten Straßen von Notting Hill fühlt man sich angesichts des Glasbaus im Münchner Westend nicht erinnert. Aber beim Blick aus den bodentiefen Fenstern in den ausgehenden Münchner Winter kann man doch ein wenig ins Träumen kommen, und wenn es nur vom Sommer ist.