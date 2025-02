Bei der Behandlung wird es immer wichtiger, das Geschlecht, die kulturelle Herkunft oder Sprachbarrieren zu berücksichtigen –gerade in der Notaufnahme. Inzwischen wird das Fachpersonal entsprechend geschult.

Von Nicole Graner

In der Notaufnahme eines Krankenhauses, am Unfallort, zu Hause - in Notsituationen sind schnelle Entscheidungen wichtig. Doch das Geschlecht, die kulturelle und soziale Herkunft oder Sprachbarrieren können Gründe dafür sein, dass Symptome einer Patientin, eines Patienten bei der Erstversorgung nicht richtig gedeutet werden. „Die richtige Behandlung beginnt damit oftmals später, als sie sollte“, sagt Notfallärztin Martina Waldherr von der München Klinik Bogenhausen.