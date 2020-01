"Helfer brauchen Hilfe" vom 14. Januar:

Die notärztliche Versorgung steht mangels dienstbereiter Ärzte vielerorts ohne Zweifel auf der Kippe. Die Gründe sind vielfältig und lassen sich ohne größere Anstrengungen nicht so leicht beseitigen. Meiner Meinung nach hat sich aber eine Erkenntnis bisher weder bei Standesorganisationen, noch bei Geldgebern und der Politik durchgesetzt: Die präklinische Notfallversorgung ist, zumindest finanziell, nicht wirklich planbar. Sonst wäre es ein Regel- und kein Notfall, und daher müssen finanzielle Beschränkungen, zum Beispiel bei der Bezahlung der Ärzte, der Ausrüstung und der Entgelte endlich beendet werden. Zumindest in ihrer derzeitigen Form. Dann würden sich auch mehr Ärzte am Notarztdienst beteiligen.

Das Problem der Rechtsstellung der Notfallsanitäter (NFS) hat sich von gesetzgeberischer Seite die letzten Jahre deutlich verbessert. Insofern sind Vorhaltungen in dieser Richtung kaum angebracht. "Langsam werd's scho."

Wirkliche Vorhaltungen kann man meiner Meinung nach aber den ärztlichen Standesorganisationen machen. Altes, verkrustetes Denken Einzelner, deren Namen mich schon meine ganze Rettungsdienstkarriere seit fast 40 Jahren verfolgen: Kompetenzen dürfen ja nicht abgegeben werden, da nur "weiße Halbgötter" diese haben können und wohl um eine Daseinsberechtigung fürchten; organisatorische Festlegung, eben zum Beispiel Medikamentenkompetenzen, werden in jeder Region anders geregelt, je nach Stand in der Hierachie. Der Rettungswagen in Bayern führt andere Medikamente mit als in anderen Bundesländern, im Landkreis A zum Teil wieder andere als im Landkreis B in Bayern. Hier dürfen die Notfallsanitäter (NFS) nach Freigabe durch den jeweiligen ärztlichen Leiter im Rettungsdienst (ÄLRD) dies machen, dort nicht. Es gibt doch einen gesamtbayerischen ÄLRD, der auch entsprechende Vorgaben macht.

Ich habe jetzt zum Beispiel schon das zweite Mal eine jährliche Pflichtschulung zur Erlangung/Erhaltung von sogenannten 2c-Kompetenzen (Notfallsanitätergesetz) mitgemacht. Ich darf sie aber nicht einsetzen, da sie vom ärztlichen Leiter (noch) nicht freigegeben sind. Insgesamt steht scheinbar das Wohl der Patienten immer an letzter Stelle. Karsten Schliewen, Vaterstetten