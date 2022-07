Am Ostbahnhof beleidigt ein Mann drei Wartende an der U-Bahn. Da greift das Trio an - und schlägt auf seinen Kopf ein.

Er hatte zu viel getrunken und sich mit 1,8 Promille im Blut wohl nicht mehr im Griff gehabt. Ein 24-jähriger Mann pöbelte am Mittwoch gegen 22.30 Uhr am U-Bahnhof Ostbahnhof plötzlich drei Männer an und machte ihnen, wie die Polizei jetzt mitteilt, "den Affen". Eine 25-jährige Zeugin hörte, dass der Mann auch rassistische Bemerkungen von sich gab. Das ließen sich die Beleidigten nicht gefallen und prügelten auf den Kopf des 24-Jährigen ein. So massiv, dass der Mann ins Krankenhaus eingeliefert und notoperiert werden musste. Er erlitt einen Schädelbruch mit Gehirnblutungen. Die Polizei fahndet nun nach den Schlägern, die das Opfer einfach liegen ließen und flüchteten.