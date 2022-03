Von Dirk Wagner, München

Die Berliner Uraufführung ihres ersten und einzigen Films ließ sich die Produktionsfirma Prana Film am 4. März 1922 einiges kosten. Schon im Vorfeld ließ sie teure Anzeigen schalten, die Friedrich Wilhelm Murnaus Stummfilm "Nosferatu - Eine Symphonie Des Grauens" in der Presse bewerben sollten. Der Produzent Gustav Albin Grau hatte vorab sogar eine eigene Abhandlung über den Vampirismus veröffentlicht. Die Premiere des Films wurde sodann im Mamorsaal des Zoologischen Gartens als "Das Fest des Nosferatu" gefeiert. Samt einem Tanzspiel, das sich der Filmvorführung anschloss, und einem Kostümball, auf dem sich dann die damalige Filmprominenz im Biedermeiergewand die Ehre gab: Ernst Lubitsch, Hans Kräly und andere.

Doch selbst die begeisterten Filmbesprechungen konnte die Ufa nicht dazu bewegen, diesen heute als Meisterwerk gefeierten "Nosferatu" in ihren großen Filmpalästen zu zeigen. Stattdessen lief der Film nur in kleinen Kinos, wo er aber die Produktions- und Werbekosten nicht einspielen konnte. Trotzdem erfuhr unglücklicherweise auch noch Florence Stoker von dem Film. Ihr verstorbener Gatte Bram Stoker hatte den berühmten Roman "Dracula" geschrieben, der jenem Film eindeutig als Vorlage diente. Allerdings ohne, dass die Filmschaffenden sich dafür die Rechte gesichert hätten, die Florence Stoker später dann dem US-amerikanischen Regisseuren Tod Browning für dessen legendäre Dracula-Verfilmung verkaufen würde. Der deutsche Film indes sollte schon 1925 nach einem Berliner Gerichtsurteil inklusive aller Kopien vernichtet werden.

Das Filmmuseum München fertigte 1981 die erste Rekonstruktion und Restauration des Klassikers an

Darum wird diesen Freitag in der Muffathalle, genau hundert Jahre also nach der Berliner Premiere des Nosferatu, tatsächlich das Jubiläum eines Untoten gefeiert. Nicht das des Grafen Orlok, den der damals an den Münchner Kammerspielen engagierte Schauspieler Max Schreck so eindrucksvoll als Untoten in Szene setzte. Nein, der hier gefeierte Untote ist der Film selbst, der kurz nach seiner Premiere erst in einem Konkursverfahren gepfändet und dann nach einem Urheberstreit vernichtet wurde. Weil aber wenige Kopien im Ausland gerettet wurden, kursierten alsbald weltweit unterschiedliche Schnittfassungen des Films. Weil sich dabei niemand um ein Copyright in den USA gekümmert hatte, waren dort die Rechte für deren Vorführungen freigegeben. Das dürfte erheblich zum Comeback des Films im dortigen Fernsehprogramm beigetragen haben.

Ein weiteres tat das Münchner Filmmuseum dazu, das gestützt auf verschiedene Schnittfassungen 1981 die erste Rekonstruktion und Restaurierung des Filmklassikers anfertigte. Ironischerweise dürfte mittlerweile ausgerechnet der Film, den es gar nicht mehr geben dürfte, der meist restaurierte Film der Filmgeschichte sein. Zumindest erwecken die zahlreichen Veröffentlichungen des "Nosferatu" in seinen unterschiedlichen Fassungen solchen Eindruck. Während andere alte Filme ob der Beschaffenheit ihres Materials womöglich zerbröseln, scheint es ein auffälliges Interesse dafür zu geben, Murnaus "Nosferatu" als einen der ersten aller Vampir-Filme immer wieder zu retten.

Zum Jubiläum schrieb der Komponist Olav Lervik inspiriert von der Musik des ursprünglichen Filmkomponisten Hans Erdmann eine neue Filmmusik. Unter dem Dirigat von Armando Merino spielt das Münchner Ensemble der/gelbe/klang diese am Freitag, den 4. März, 20 Uhr, live zur Filmvorführung des "Nosferatu" in der Muffathalle. Vorab gibt es dort um 18 Uhr die Preview der Arte-Dokumentation "Nosferatu - ein Film wie ein Vampir". Beide Filme samt der neuen Musik sind am Mittwoch, den 9. März auch im Fernsehprogramm von Arte zu sehen.