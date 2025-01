In den Fängen des Nosferatu

Premiere: Ein Theaterstück über Max Schreck an den Kammerspielen

Von Christian Jooß-Bernau

Gesehen hat man ihn in München zuletzt am Nachmittag des 20. Februar 1936. Eine kleine Rolle nur, in Schillers „Don Carlos“. „Wohin?“ sollen seine letzten Worte gewesen sein. Wenig später war Max Schreck tot. Gestorben mit 56 Jahren. Dass er sich da schon lange im kulturellen Gedächtnis der Menschheit verewigt hatte, sollte erst Jahrzehnte später offenbar werden.